Петербург выражает и принимает соболезнования. Сами горожане несут цветы и свечи к станции метро в память о жертвах сегодняшнего взрыва, передает телеканал «МИР 24».

Стихийная акция памяти образовалась в центре Петербурга, прямо на Сенной площади. Но одноименная станция метро, на которой прогремел взрыв, сейчас перекрыта. Поэтому красные гвоздики и белые лилии несут к пересадочной станции – «Спасской».

«Не мог остаться дома, решил прийти и возложить цветы и провести минуту молчания», - поделился житель Санкт-Петербурга Александр.

К трагедии в Санкт-Петербурге не остались равнодушными гости и жители Москвы. Они несут цветы к мемориалу на Аллее городов-героев у Кремлевской стены.

Другим местом выражения скорби и солидарности с петербуржцами в Москве стало представительство Правительства Санкт-Петербурга в российской столице. Все неравнодушные к трагедии несут к нему гвоздики и свечи. У здания в знак траура уже приспущены флаги.

Жители Минска тоже несут цветы и лампады к зданию российского посольства. Десятки людей собрались вечером у диппредставительства, чтобы выразить свои соболезнования.

«Мне по телефону позвонили вечером и сказали. Такого не должно быть, сколько можно над нами издеваться. Мы мирные люди. И это тогда, когда мы с россиянами празднуем День единения», - поделилась экс-глава нацбанка Беларуси Надежда Ермакова.

МИД Беларуси сообщает, что в эти минуты отделение посольства в Санкт-Петербурге находится на связи с Центром управления кризисными ситуациями России. Дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших белорусы.