8 апреля жители Гомеля присоединились ко всемирной образовательной акции «Тотальный диктант», во время которой любой желающий мог проверить уровень грамотности по русскому языку. Добровольцам предлагалось под диктовку написать отрывок из текста известного писателя Леонида Юзефовича. TUT.BY посмотрел, как гомельчане справлялись с испытанием.





В Гомеле желающие проверить свои знания собрались на двух площадках — в гимназии № 14 и Гомельском госуниверситете им. Ф. Скорины. Перед началом участники веселятся и шутят, все-таки не экзамен, а добровольное мероприятие. К тому же, как выяснилось, в бланке можно не указывать свою настоящую фамилию, достаточно и псевдонима. Но вот на экране появляется автор диктанта. Произносит свои 270 слов, и у присутствующих меняется настроение. «Какой сложный текст», — слышится из зала. Но очевидно одно — назад пути нет.



«Тотальный диктант» пишет и заведующий кафедрой русского, общего и славянского языкознания Владимир Коваль.

Идея «Тотального диктанта» зародилась 14 лет назад в России, в студенческом клубе Новосибирского государственного университета. С тех пор его география заметно расширилась. В этом году тотальный диктант уже писали 200 тысяч человек в 866 городах 70 стран мира. В кафе, клубах, учебных аудиториях и даже в небе. Российские авиакомпании не первый год практикуют такое полезное развлечение для своих пассажиров.





Для того, чтобы попасть на «Тотальный диктант» нужно предварительно зарегистрироваться на сайте totaldict.ru, выбрать там подходящую площадку и, вооружившись ручкой, а главное — силой духа, прийти и написать текст, который прочитает «диктатор» (так уже много лет называют того, кто диктует аудитории текст).



Один из «диктаторов» ГГУ — доктор филологических наук Елена Ничипорчик.





В гимназии сегодня писали диктант почти 100 участников, в ГГУ — около 50-ти. Большинство из них к русской филологии не имеют никакого отношения.





К примеру, финансист Сергей. В своих знаниях мужчина уверен настолько, что во время работы отключает в Word проверку орфографии. А ведь со школьного выпускного минуло уже лет 20.

Программист Николай признается, что после написания диктанта у него заболела рука. Давненько не пользовался шариковой ручкой, все-таки жать на клавиши ему привычнее.





Журналист Ольга участвует в «Тотальном диктанте» второй раз. В прошлом году, признается, было страшно.

— Вроде бы и понимала, что это не экзамен, и диктант носит больше шуточный характер, но все равно очень боялась опозориться, все-таки у меня филологический диплом. В итоге написала на твердую четверку, допустила всего одну синтаксическую ошибку. Думаю, и в этот раз тоже будет четыре. На пять не надеюсь.





За сложный синтаксис больше всего переживает и музыковед Валентина, она окончила школу 40 лет назад.

— Я вообще была отличница и просто обожала русский язык и литературу. Но сегодня очень сложный диктант. Посмотрите, как меняется наша речь, меняется и авторский текст, много рваных фраз, появились новые конструкции. В результате сложнее стало соблюдать именно пунктуационные нормы, — считает Валентина.





В аудитории Гомельского университета в этот день и жительница российского Барнаула. Людмила Николаевна по профессии биохимик, но в душе — лирик, то есть, филолог. Это уже ее четвертый «Тотальный диктант».

— Все три раза писала диктант в Барнауле. Но на этот раз оказалась в Гомеле в командировке, сначала расстроилась, а потом открыла сайт и поняла, что могу зарегистрироваться на местной площадке. И вот я здесь, — улыбается россиянка.

Принимали участие в тотальном диктанте и филологи-преподаватели. Не ради пятерок. Говорят, им интересен сам процесс. Для доцента кафедры русского, общего и славянского языкознания Елены Холявко главная идея образовательной акции заключается не в результате, а в том, чтобы объединить людей в любви к русскому языку.





На галерке — тестировщик Мария и коммерческий агент Евгения. Девушки закончили школу 10 лет назад. У обоих по русскому в аттестате десятки. Что будет на этот раз станет известно на следующей неделе. Результаты диктанта можно узнать уже в понедельник на сайте филологического факультета университета, а 12 апреля на официальном сайте проекта — totaldict.ru. Кроме этого, любой желающий может прийти в университет и «разобрать» с профессиональными филологами свои ошибки.













