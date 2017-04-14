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Минчане об ощущении безопасности после терактов: У нас все иначе, чем в Европе и России

15.04.2017 10:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Недавние происшествия в Санкт-Петербурге, Стокгольме и Стамбуле, в результате которых гибли люди, очень впечатляют аудиторию. Сочувствие и солидарность с жертвами терактов — главные чувства, о которых пишут пользователи TUT.BY. Наша съемочная группа расспросила минчан, как такие события влияют на их ощущение безопасности.

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Сочувствие и солидарность с жертвами терактов - главные чувства, о которых пишут пользователи TUT.BY. Наша съемочная группа расспросила минчан, как такие события...

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