Недавние происшествия в Санкт-Петербурге, Стокгольме и Стамбуле, в результате которых гибли люди, очень впечатляют аудиторию. Сочувствие и солидарность с жертвами терактов — главные чувства, о которых пишут пользователи TUT.BY. Наша съемочная группа расспросила минчан, как такие события влияют на их ощущение безопасности.

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