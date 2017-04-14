С 18 по 21 апреля в Минске пройдет масштабная белорусская специализированная IT и телеком-выставка ТИБО. В этом году компании покажут свои достижения за год уже в 24-й раз.

Прийти и увидеть новые IT-разработки в действии — шанс почувствовать себя в будущем, хоть и ближайшем. Причем на выставке нам предложат не только смотреть, но и пробовать пользоваться — приложениями, технологиями, смартфонами.

Узнаем больше об «интернете вещей»

Белорусы из beCloud взяли Huawei в партнеры и наконец сделали «интернет вещей» ближе к жизни. На ТИБО шажок в будущее станет реальнее. На стенде покажут, как работает «умная парковка».



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Приложение показывает владельцу, где находится его автомобиль, в каком он состоянии, сколько осталось свободных мест на ближайших парковках. И это только часть информации! На коммерческих стоянках появится возможность контролировать пространство эффективней. От этого выиграют и автовладельцы, и парковки. Только кто-то получит деньги, а кто-то — освободившееся время.

Если давно хотели узнать, что же такое «интернет вещей» в деле, то ТИБО наконец делает это возможным. В прошлом году мобильные операторы представили на выставке «технологии будущего», среди которых было, например, инновационное мобильное ТВ. Прошел год — и сложно представить, как было до него. Кто знает, может, и «умная парковка» станет частью нашей жизни?

Тестируем и выбираем смартфон

Huawei впервые выступит в статусе официального партнера ТИБО. На своем стенде компания представит два новых флагманских смартфона: P10 и P10 Plus. Официальные продажи устройств стартуют 20 апреля в магазинах МТС и velcom, а так же в сети «5 элемент».





Все желающие еще до начала продаж смогут в подробностях изучить смартфоны и протестировать работу их камеры в зоне арт-фотосъемки и через специально созданное к ТИБО-2017 приложение, с помощью которого, как заверяют организаторы, «можно проявить город, живущий в сердце и душе каждого».

Концепция стенда Huawei звучит как: «За гранью ваших ожиданий». Компания обещает настоящий восточный перформанс, а так же интерактивные конкурсы с технологичными подарками и призами.

Чем удивят компании: наблюдение за покупателями и 5G

Ситуация, знакомая каждому: вчера купил тостер в интернет-магазине, а сегодня не могу справиться с наплывом контекстной рекламы на эту тему. Поэтому новость, что компании-производители следят за нами, никого не удивит. Но как они это делают? Эти секреты любезно раскроет компания PixelPlex. Здесь покажут, как маленькие маячки iBeacons анализируют наше поведение в торговом центре.

Вообще, угнаться за технологиями и правда сложно. Наверняка вы еще не успели привыкнуть к существованию 4G в Беларуси, а beCloud на своем стенде уже будет приручать 5G — оценить новый уровень скорости сможет любой желающий.

Академия Наук превращает Минск в город-музей

Абитуриентам повезло вдвойне. На выставке можно не только прочувствовать работу новых технологий, но и разрешить сомнения насчет выбора профессии. Тем, кто давно интересовался образованием в IT-сфере, стоит заглянуть на стенд Академии информатики для школьников. Здесь доступно расскажут о том, что ждет в самом университете.

Учеба — уже давно и успешно пройденный этап? И в этом случае есть занятный вариант — протестировать приложение KrokApp. Его разработали в ОИПИ НАН Беларуси. Да, аббревиатура звучит так громоздко, что проще запомнить лишь то, что оно появилось благодаря государственным стараниям. Но это ли главное?

Приложение сделано как будто для иностранных гостей, но на самом деле — для минчан тоже. Признайтесь, много ли исторических фактов об улицах или зданиях столицы вы припомните с ходу? KrokApp улучшит ситуацию: приложение проведет для вас экскурсию прямо во время движения. Таким образом городская среда превращается в музей под открытым небом. Пока приложение доступно только на Android.



Мы рассказали далеко не о всех компаниях, которые будут представлены на ТИБО-2017. Больше информации здесь .

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14 апреля в Минске состоялась официальная презентация флагманских смартфонов Huawei P10 и P10 Plus. Новинки — это смартфоны на «максимальных настройках»: быстрые и производительные, с удобной оболочкой Huawei EMUI 5.1 на основе Android 7.0 Nougat