Советский район признан лучшим по итогам социально-экономического соревнования в Минске за 2016 год. Мы встретились с его молодым главой Юрием Трущенко, прогулялись по окрестностям площади Якуба Коласа и поговорили о перспективах. Что чиновник думает о ситуации с бизнес-центром возле Куропат, за что любит ЦУМ и чем привлекает на работу молодежь — в материале TUT.BY.



Юрий Трущенко. 40 лет. Родился в Минске. Получил средне-специальное юридическое, высшее экономическое образование, а также закончил Академию управления. На госслужбе с 18 лет. Работал специалистом в районных администрациях столицы, занимал пост руководителя секретариата Мингорисполкома, замглавы Первомайского района, председателя комитета экономики мэрии. С марта 2016 года глава Советского района. Женат, воспитывает сына и дочь. Живет в обычной многоэтажке недалеко от станции метро «Московская». Личная машина — Toyota Corolla 2008 года выпуска.

О турецком отеле: «Будут приняты все меры понуждения»

Мы встречаемся возле бывшего полиграфкомбината на площади Якуба Коласа, где подконтрольная турецкому холдингу «Ирада» компания «Минск Принцесс Отель» должна построить гостиницу. Правда, инвестдоговор с ней расторгли еще год назад. Договор же на проектирование и строительство не заключен до сих пор, говорит глава района.

— Там есть определенные нюансы по которым проходят переговоры между городом и «Минск Принцесс Отелем». И, насколько я понимаю, сегодня у инвестора есть определенные финансовые трудности с реализацией данного проекта. Думаю, именно с этим и связана задержка.





За время, что идут переговоры, здание полиграфкомбината обветшало. Трущенко говорит, что инвестору выдано предписание. Согласно нему, застройщик уже натянул сетку, чтобы части здания не обрушились на тротуар.

— Также субъект хозяйствования должен отбить все части фасада, которые угрожают осыпаться, и привести фасад в порядок. Если субъект не выполнит предписание в ближайшее время — есть процедура привлечения к административной ответственности. Поэтому будут приняты все меры понуждения, которые есть у администрации Советского района.





О бизнес-центре у Куропат: «Оснований для предоставления компенсационной площадки инвестору не имеется»

Еще один инвестор остановил работы в Советском районе по другим причинам. Речь идет о компании «Белреконструкция» бизнесмена Игоря Онищенко, которая собиралась построить бизнес-центр недалеко от Куропат. Инвестор решил не возводить объект на улице Мирошниченко из-за протестов активистов.

— Цель активистов мне непонятна, ведь то место, на котором планировали строить объект, находится за много сотен метров от мест захоронений. Повлиять на историко-культурную ценность Куропат эта стройка не могла. И разрешительные документы там в порядке. Никаких нарушений по выделению участка я там не вижу.





Но несмотря на это, Онищенко решил остановить стройку. Трущенко называет такое решение правом инвестора. Мы же интересуемся, будет ли район каким-то образом содействовать предоставлению «Белреконструкции» компенсационного участка.

— Я считаю, что никаких оснований для этого нет. Это предпринимательский риск. А иначе другой инвестор придет и скажет, мол, я передумал строить, дайте мне другой участок. Для этого должна быть очень веская причина: какая-то сила, которая мешает ему реализовывать проект. А на выделенном участке его можно реализовывать.

О торговле в переходе: «До трех базовых штраф, куда уже лояльнее?»

Тем временем мы спускаемся в переход на Якуба Коласа, где в выходные часто и пройти проблематично.

— Сейчас здесь минимум [нелегальных торговцев] потому, что мы регулярно проводим рейды. Вот как раз то, о чем идет речь. Гражданку предупреждают, что здесь торговля запрещена.





Глава района показывает на милиционера, который подошел к женщине. Та сразу бросилась убегать, но забыла снять с двери кофты, развешенные на продажу. Возвратившись за ними, женщина начала говорить, что это старые вещи.

Продавец лотерейных билетов подтверждает, что гоняют нелегальных торговцев здесь по несколько раз в день. Трущенко говорит, что в прошлом году в районе оштрафовали около 500 нелегалов, а в этом уже примерно 85. Спрашиваем, нет ли более лояльного отношения к пенсионерам.

— До трех базовых штраф, куда уже лояльнее? Но люди сознательно идут на нарушение, понимая, что это запрещено. Все равно пытаются выдать новые вещи за бэушные, а чужую продукцию — за свою.





Для продающих же собственную продукцию пенсионеров есть свободные места даже на Комаровке, добавляет Трущенко. А в плане борьбы с нелегалами он солидарен с чиновниками из других районов. Считает, что помочь в этом может увеличение верхней планки штрафа и расширение числа должностных лиц, которые могут составлять протоколы за торговлю в незаконных местах.

— Возможно, этих мер будет достаточно, чтобы побороть данное зло. И на сегодняшний день в горисполкоме вырабатываются меры по изменению ситуации, связанной с нелегальной торговлей.

О ЦУМе: «Не считаю себя древним и меня такой формат торговли устраивает»

Не понимает глава района и тех, кто покупает продукты и вещи буквально с земли. Сам Трущенко с семьей очень любит ЦУМ. Говорит, что на третьем этаже они семьей часто покупают одежду для ребенка.





Мы же обращаем внимание на то, что ЦУМ в некоторой мере выглядит по-советски.

— Мне кажется, формат выбирает потребитель. Если бы ЦУМ людям не нравился, то они бы сюда не ходили. А посмотрите, насколько сейчас здесь больше покупателей, чем в том же «Импульсе». Я не отношу себя к совсем уж древним, но меня тоже этот формат устраивает.

В ЦУМе Юрий Трущенко часто покупает одежду и для себя. Практически все на нем белорусское: костюм «Комминтерн», обувь «Марко», рубашка «Элиз» и часы «Луч».





О выходных: «Да, я могу сходить в субботу в бар выпить пива»

Примечательно, что в гардеробе главы Советского района вообще нет джинсов. В выходные тоже в костюме?

— Дело в том, что в субботу я обычно объезжаю район. Сажусь в свою личную машину и проверяю, как те или иные службы выполнили поручения. Также могу выехать и посмотреть что-то по тем вопросам, которые поступили в субботу на прямую линию. А в воскресенье я выборочно проверяю выполнение своих субботних поручений, чтобы подготовиться к планерке с коммунальными службами в понедельник.

Получается, что как таковых выходных у главы района нет. Интересуемся, может ли он сходить в субботу в бар, чтобы просто выпить пива.

— Да, я могу сходить в субботу в бар. Но выпить и выпить лишнего — это разные вещи. Ведь выбрав эту работу, я считаю, что я всегда должен быть в форме. Телефон я не выключаю ни днем, ни ночью. Я считаю, что я всегда на работе.



Результаты работы района в виде наград можно увидеть на установленном в прошлом году стенде в администрации.

Многие вопросы Трущенко решает, контактируя с подчиненными через группу в Вайбере. В ней 48 руководителей и специалистов различных организаций района. Видно, что чиновники обмениваются в том числе фотографиями, а также ссылками на негосударственные СМИ.

— Эта группа никак не формализована, а создана для оперативного решения проблем.

О зарплате и стимулах: «Конечно, всегда хочется получать больше»

Трущенко говорит, что остается на связи и когда уходит в отпуск. Последний, к слову, он провел в Минске. Да и вообще за границей чиновник бывал лишь пару раз — отдыхал под Одессой. Командировки — только в Россию. Рабочий день с 8 до 20.00. По рассказу выходит, совсем не работа мечты. Интересуемся, соответствует ли зарплата чиновника объему задач и ответственности.

— Конечно, всегда хочется получать больше. Но, с моей точки зрения, в сегодняшней экономической ситуации, которая сложилась во всем мире, и для работы, которую сегодня выполняю, заработная плата вполне соответствует. Не могу сказать, что мне не хватает денег.





Зарплату госслужащего Трущенко считает в том числе дополнительным стимулом для привлечения молодежи во власть. Отмечаем, что в начале карьерной лестницы зарплата чиновника далеко не завидная.

— Для тех, кто оказывался в ситуациях, когда на его работе заработная плата не выплачивалась вообще или выплачивалась не в заранее оговоренном объеме, это стимул.





По словам чиновника, у него работает много молодых специалистов. Спрашиваем, чем администрация Советского района может привлечь талантливую молодежь?

— Государственной заработной платой, соцпакетом, перспективой роста, повышением образования и наличием работы.

А вот помочь с жильем своим работникам администрация района не особо может, говорит Трущенко. Все на общих условиях. Максимум — ходатайствовать перед предприятием, у которого есть общежитие, о выделении там места. Но это не сильно влияет на заполняемость кадрами.

— У меня на сегодня только одна вакансия в администрации — на должность главного специалиста в отдел городского хозяйства. Сейчас мы выбираем из нескольких кандидатур. Я не испытываю трудностей с приглашением на работу в администрацию специалистов.

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