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Молодой глава лучшего района Минска: "Не могу сказать, что мне не хватает денег"
20.04.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Советский район
О турецком отеле: «Будут приняты все меры понуждения»
Мы встречаемся возле бывшего полиграфкомбината на площади Якуба Коласа, где подконтрольная турецкому холдингу «Ирада» компания «Минск Принцесс Отель» должна построить гостиницу. Правда, инвестдоговор с ней расторгли еще год назад. Договор же на проектирование и строительство
— Там есть определенные нюансы по которым проходят переговоры между городом и «Минск Принцесс Отелем». И, насколько я понимаю, сегодня у инвестора есть определенные финансовые трудности с реализацией данного проекта. Думаю, именно с этим и связана задержка.
За время, что идут переговоры, здание полиграфкомбината обветшало. Трущенко говорит, что инвестору выдано предписание. Согласно нему, застройщик уже натянул сетку, чтобы части здания не обрушились на тротуар.
— Также субъект хозяйствования должен отбить все части фасада, которые угрожают осыпаться, и привести фасад в порядок. Если субъект не выполнит предписание в ближайшее время — есть процедура привлечения к административной ответственности. Поэтому будут приняты все меры понуждения, которые есть у администрации Советского района.
О бизнес-центре у Куропат: «Оснований для предоставления компенсационной площадки инвестору не имеется»
Еще один инвестор остановил работы в Советском районе по другим причинам. Речь идет о компании «Белреконструкция» бизнесмена Игоря Онищенко, которая собиралась построить бизнес-центр недалеко от Куропат. Инвестор
— Цель активистов мне непонятна, ведь то место, на котором планировали строить объект, находится за много сотен метров от мест захоронений. Повлиять на историко-культурную ценность Куропат эта стройка не могла. И разрешительные документы там в порядке. Никаких нарушений по выделению участка я там не вижу.
Но несмотря на это, Онищенко решил остановить стройку. Трущенко называет такое решение правом инвестора. Мы же интересуемся, будет ли район каким-то образом содействовать предоставлению «Белреконструкции» компенсационного участка.
— Я считаю, что никаких оснований для этого нет. Это предпринимательский риск. А иначе другой инвестор придет и скажет, мол, я передумал строить, дайте мне другой участок. Для этого должна быть очень веская причина: какая-то сила, которая мешает ему реализовывать проект. А на выделенном участке его можно реализовывать.
О торговле в переходе: «До трех базовых штраф, куда уже лояльнее?»
Тем временем мы спускаемся в переход на Якуба Коласа, где в выходные часто и пройти проблематично.
— Сейчас здесь минимум [нелегальных торговцев] потому, что мы регулярно проводим рейды. Вот как раз то, о чем идет речь. Гражданку предупреждают, что здесь торговля запрещена.
Глава района показывает на милиционера, который подошел к женщине. Та сразу бросилась убегать, но забыла снять с двери кофты, развешенные на продажу. Возвратившись за ними, женщина начала говорить, что это старые вещи.
Продавец лотерейных билетов подтверждает, что гоняют нелегальных торговцев здесь по несколько раз в день. Трущенко говорит, что в прошлом году в районе оштрафовали около 500 нелегалов, а в этом уже примерно 85. Спрашиваем, нет ли более лояльного отношения к пенсионерам.
— До трех базовых штраф, куда уже лояльнее? Но люди сознательно идут на нарушение, понимая, что это запрещено. Все равно пытаются выдать новые вещи за бэушные, а чужую продукцию — за свою.
Для продающих же собственную продукцию пенсионеров есть свободные места даже на Комаровке, добавляет Трущенко. А в плане борьбы с нелегалами он солидарен с чиновниками из других районов. Считает, что помочь в этом может увеличение верхней планки штрафа и расширение числа должностных лиц, которые могут составлять протоколы за торговлю в незаконных местах.
— Возможно, этих мер будет достаточно, чтобы побороть данное зло. И на сегодняшний день в горисполкоме вырабатываются меры по изменению ситуации, связанной с нелегальной торговлей.
О ЦУМе: «Не считаю себя древним и меня такой формат торговли устраивает»
Не понимает глава района и тех, кто покупает продукты и вещи буквально с земли. Сам Трущенко с семьей очень любит ЦУМ. Говорит, что на третьем этаже они семьей часто покупают одежду для ребенка.
Мы же обращаем внимание на то, что ЦУМ в некоторой мере выглядит по-советски.
— Мне кажется, формат выбирает потребитель. Если бы ЦУМ людям не нравился, то они бы сюда не ходили. А посмотрите, насколько сейчас здесь больше покупателей, чем в том же «Импульсе». Я не отношу себя к совсем уж древним, но меня тоже этот формат устраивает.
В ЦУМе Юрий Трущенко часто покупает одежду и для себя. Практически все на нем белорусское: костюм «Комминтерн», обувь «Марко», рубашка «Элиз» и часы «Луч».
О выходных: «Да, я могу сходить в субботу в бар выпить пива»
Примечательно, что в гардеробе главы Советского района вообще нет джинсов. В выходные тоже в костюме?
— Дело в том, что в субботу я обычно объезжаю район. Сажусь в свою личную машину и проверяю, как те или иные службы выполнили поручения. Также могу выехать и посмотреть что-то по тем вопросам, которые поступили в субботу на прямую линию. А в воскресенье я выборочно проверяю выполнение своих субботних поручений, чтобы подготовиться к планерке с коммунальными службами в понедельник.
Получается, что как таковых выходных у главы района нет. Интересуемся, может ли он сходить в субботу в бар, чтобы просто выпить пива.
— Да, я могу сходить в субботу в бар. Но выпить и выпить лишнего — это разные вещи. Ведь выбрав эту работу, я считаю, что я всегда должен быть в форме. Телефон я не выключаю ни днем, ни ночью. Я считаю, что я всегда на работе.
Многие вопросы Трущенко решает, контактируя с подчиненными через группу в Вайбере. В ней 48 руководителей и специалистов различных организаций района. Видно, что чиновники обмениваются в том числе фотографиями, а также ссылками на негосударственные СМИ.
— Эта группа никак не формализована, а создана для оперативного решения проблем.
О зарплате и стимулах: «Конечно, всегда хочется получать больше»
Трущенко говорит, что остается на связи и когда уходит в отпуск. Последний, к слову, он провел в Минске. Да и вообще за границей чиновник бывал лишь пару раз — отдыхал под Одессой. Командировки — только в Россию. Рабочий день с 8 до 20.00. По рассказу выходит, совсем не работа мечты. Интересуемся, соответствует ли зарплата чиновника объему задач и ответственности.
— Конечно, всегда хочется получать больше. Но, с моей точки зрения, в сегодняшней экономической ситуации, которая сложилась во всем мире, и для работы, которую сегодня выполняю, заработная плата вполне соответствует. Не могу сказать, что мне не хватает денег.
Зарплату госслужащего Трущенко считает в том числе дополнительным стимулом для привлечения молодежи во власть. Отмечаем, что в начале карьерной лестницы зарплата чиновника далеко не завидная.
— Для тех, кто оказывался в ситуациях, когда на его работе заработная плата не выплачивалась вообще или выплачивалась не в заранее оговоренном объеме, это стимул.
По словам чиновника, у него работает много молодых специалистов. Спрашиваем, чем администрация Советского района может привлечь талантливую молодежь?
— Государственной заработной платой, соцпакетом, перспективой роста, повышением образования и наличием работы.
А вот помочь с жильем своим работникам администрация района не особо может, говорит Трущенко. Все на общих условиях. Максимум — ходатайствовать перед предприятием, у которого есть общежитие, о выделении там места. Но это не сильно влияет на заполняемость кадрами.
— У меня на сегодня только одна вакансия в администрации — на должность главного специалиста в отдел городского хозяйства. Сейчас мы выбираем из нескольких кандидатур. Я не испытываю трудностей с приглашением на работу в администрацию специалистов.
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Мы прогулялись по окрестностям площади Якуба Коласа и поговорили о перспективах.
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