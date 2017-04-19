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Число вакансий в Брестской области с начала года возросло на 62%
20.04.2017 08:09 — Новости Общества | Tut.by
В Брестской области с начала текущего года количество вакансий увеличилось на 62%,
В настоящее время в регионе насчитывается 5,5 тысяч вакансий. Их количество по сравнению с началом января выросло на 2,1 тысячу. В первом квартале службы занятости области посодействовали в трудоустройстве 4,5 тысяч человек, из которых 3,8 тысяч были безработными. Помимо этого, в оплачиваемых общественных работах поучаствовали 1,4 тысяч жителей. Желающим организовать собственное дело выдаются безвозмездные субсидии. Такой возможностью в первом квартале текущего года воспользовались 63 начинающих предпринимателя.
«Вместе с тем в области сохраняется дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы по территориальному признаку, профессиям и уровню образования. Нанимателями заявлены 2,1 тысяча вакансий для специалистов. Остаются востребованными медицинские работники и инженеры различной специализации. Увеличился спрос на руководителей среднего звена (начальники и заведующие отделов, цехов, мастерских), в сельской местности требуются зоотехники, ветврачи, трактористы», — отметил Владимир Колесников.
Чтобы сократить дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, безработным предлагается пройти профессиональную переподготовку. С начала года на переобучение направлено более 600 человек. Планируется, что до конца апреля к занятиям приступят еще около 150 безработных. Еще одним эффективным способом, способствующим трудоустройству желающих, является проведение ярмарок вакансий.
С начала года в Брестской области проведено более 100 подобных мероприятий, которые посетили более 4,3 тысяч жителей региона. Для 1,3 тысяч соискателей подобраны рабочие места.
Уровень безработицы в Брестском регионе на 1 апреля составил 1,2%. В качестве безработных зарегистрированы 7,3 тысяч человек, в том числе 1,3 тысячи проживают в сельской местности.
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В настоящее время в регионе насчитывается 5,5 тысяч вакансий.
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