В Брестской области с начала текущего года количество вакансий увеличилось на 62%, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Владимир Колесников.

В настоящее время в регионе насчитывается 5,5 тысяч вакансий. Их количество по сравнению с началом января выросло на 2,1 тысячу. В первом квартале службы занятости области посодействовали в трудоустройстве 4,5 тысяч человек, из которых 3,8 тысяч были безработными. Помимо этого, в оплачиваемых общественных работах поучаствовали 1,4 тысяч жителей. Желающим организовать собственное дело выдаются безвозмездные субсидии. Такой возможностью в первом квартале текущего года воспользовались 63 начинающих предпринимателя.

«Вместе с тем в области сохраняется дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы по территориальному признаку, профессиям и уровню образования. Нанимателями заявлены 2,1 тысяча вакансий для специалистов. Остаются востребованными медицинские работники и инженеры различной специализации. Увеличился спрос на руководителей среднего звена (начальники и заведующие отделов, цехов, мастерских), в сельской местности требуются зоотехники, ветврачи, трактористы», — отметил Владимир Колесников.

Чтобы сократить дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, безработным предлагается пройти профессиональную переподготовку. С начала года на переобучение направлено более 600 человек. Планируется, что до конца апреля к занятиям приступят еще около 150 безработных. Еще одним эффективным способом, способствующим трудоустройству желающих, является проведение ярмарок вакансий.

С начала года в Брестской области проведено более 100 подобных мероприятий, которые посетили более 4,3 тысяч жителей региона. Для 1,3 тысяч соискателей подобраны рабочие места.

Уровень безработицы в Брестском регионе на 1 апреля составил 1,2%. В качестве безработных зарегистрированы 7,3 тысяч человек, в том числе 1,3 тысячи проживают в сельской местности.