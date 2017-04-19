﻿ Число вакансий в Брестской области с начала года возросло на 62%. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Число вакансий в Брестской области с начала года возросло на 62%

20.04.2017 08:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Брестской области с начала текущего года количество вакансий увеличилось на 62%, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Владимир Колесников.

В настоящее время в регионе насчитывается 5,5 тысяч вакансий. Их количество по сравнению с началом января выросло на 2,1 тысячу. В первом квартале службы занятости области посодействовали в трудоустройстве 4,5 тысяч человек, из которых 3,8 тысяч были безработными. Помимо этого, в оплачиваемых общественных работах поучаствовали 1,4 тысяч жителей. Желающим организовать собственное дело выдаются безвозмездные субсидии. Такой возможностью в первом квартале текущего года воспользовались 63 начинающих предпринимателя.

«Вместе с тем в области сохраняется дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы по территориальному признаку, профессиям и уровню образования. Нанимателями заявлены 2,1 тысяча вакансий для специалистов. Остаются востребованными медицинские работники и инженеры различной специализации. Увеличился спрос на руководителей среднего звена (начальники и заведующие отделов, цехов, мастерских), в сельской местности требуются зоотехники, ветврачи, трактористы», — отметил Владимир Колесников.

Чтобы сократить дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, безработным предлагается пройти профессиональную переподготовку. С начала года на переобучение направлено более 600 человек. Планируется, что до конца апреля к занятиям приступят еще около 150 безработных. Еще одним эффективным способом, способствующим трудоустройству желающих, является проведение ярмарок вакансий.

С начала года в Брестской области проведено более 100 подобных мероприятий, которые посетили более 4,3 тысяч жителей региона. Для 1,3 тысяч соискателей подобраны рабочие места.

Уровень безработицы в Брестском регионе на 1 апреля составил 1,2%. В качестве безработных зарегистрированы 7,3 тысяч человек, в том числе 1,3 тысячи проживают в сельской местности.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время в регионе насчитывается 5,5 тысяч вакансий.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
ЕС планирует вложить более 800 тысяч евро в проекты зеленой экономики в Брестской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика