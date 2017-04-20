Доброе утро!

Мы теперь знаем, сколько тратят на еду жители Беларуси и в какие рестораны ходят чаще всего. Если денег на жизнь не хватает, рестораны стоит отменить — и можно взять кредит: в будущем их, говорят, станут выдавать роботы на основании анализа вашего профиля в соцсетях, справки о зарплате могут и не понадобиться.





ВАЖНОЕ

Президент встретился с губернатором Нижегородской области России Валерием Шанцевым и прокомментировал некоторые измышления в российских СМИ касательно отношений с Беларусью. Там любят поговорить, якобы Беларусь решила развернуться на Запад. «Мы на Западе никому не нужны. Там такого добра, как Беларусь, хватает и без нее. А как меня любят на Западе, вы помните с тех времен. Ничего здесь не изменилось. Мы, живя в центре Европы… не можем ссориться ни с Россией, ни с Западом. Наша судьба такая».

Председатель концерна «Белгоспищепром» высказался по поводу гармонизации табачной акцизной политики с Россией , на которой настаивают тамошние производители: это, по его мнению, приведет к росту контрабандных поставок в страну и ухудшению положения белорусских табачных фабрик. А свой рынок мы будем защищать.





Череда задержаний бизнесменов продолжается: на сей раз в поле зрения силовиков попал крупный поставщик белорусской техники в Туркменистан. Один из наших источников считает, что бизнесмена сделали «козлом отпущения в непростых белорусско-туркменских отношениях». «Дело там явно притянуто. Пусть силовики бы попробовали вести бизнес в пустыне, а потом искали бы виновных».

Задолженность белорусов за «коммуналку» выросла до более чем 119 миллионов рублей. Только за январь-март этого года долг увеличился на 12,4 миллиона рублей.

В КНДР после слов госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что США ищут способ усилить давление на страну, чтобы заставить ее свернуть ядерную программу, пригрозили : «Если мы нанесем наш супермощный превентивный удар, он полностью и немедленно уничтожит не только американские империалистские силы, вторгнувшиеся в Южную Корею, и окружающую территорию, но и материковую часть США, стерев ее в пепел».

ПОПУЛЯРНОЕ

В ноябре мы составили хронику зачистки белорусского бизнеса за последние два года в надежде на переосмысление печальной тенденции. События последнего времени намекают на то, что генеральная линия не меняется, а постоянно «улучшаемые» условия ведения бизнеса и аресты существуют в разных измерениях. Так что пришлось делать хронику зачистки бизнеса-2 . Надеемся, последнюю.

Стало известно, что на кладбищах считают ветхие памятники, их могут демонтировать. Расспросили сотрудников спецкомбината КБО, как это будет происходить . Успокаиваем неравнодушных: останки никуда не будут выносить, все останется на своих местах.





Встретились с молодым главой лучшего в 2016 году района Минска — Советского, — прогулялись по окрестностям площади Якуба Коласа и поговорили о перспективах. Что чиновник думает о ситуации с бизнес-центром возле Куропат, за что любит ЦУМ и чем привлекает на работу молодежь — в нашем материале .

А вот здесь история о том, как могилевчанка обманула людей на 400 тысяч долларов . Оказывается, чтобы внушать доверие, достаточно надеть форму полковника милиции или таможенника — и люди сами потянутся к тебе с деньгами, особенно если ты предлагаешь им «халявный конфискат».

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Просто замечательная история о том, как 600 бездомным животным из Бреста нашли новые дома в Германии и Австрии! Рыже-черную Паулу еще щенком в Каменце сбила машина. Водитель поехал дальше, а Паула лежала на дороге и умирала. Потом собаке нашли семью в Северной Германии. Новые хозяева оплатили дорогостоящую операцию. Кота Фредерика на улице до полусмерти искусали собаки — из-за травм кот практически не ходил. Сейчас носится по квартире адвоката из Австрии. И таких позитивных примеров у нас много.





Рассказываем, как живется в столетнем доме в самом центре город а. Он несколько раз сменил прописку (менялись названия улицы), пережил войну, три капремонта, был «исторической ценностью» и вот дожил до юбилея. Здесь до сих пор живут те, кто помнит землянки, что были напротив их подъездов, жизнь в коммуналке, воду из водокачки, банные дни на Марьевской и тот удивительный случай, когда в начале 50-х сюда приезжал американец, хотел выкупить весь дом и все искал клад под аркой.

Побывали в Смолевичах, где глава Минской области Семен Шапиро в течение нескольких часов разбирал обращения местных жителей. На что жаловались губернатору — читайте здесь . Говорят, порядка нет. Шапиро не согласен.

Вот здесь — интересный материал из частной лаборатории о том, как исследуют нашу кровь . «Как-то мы обнаружили у пациента превышение нормы одного показателя более, чем в сто раз. Такой результат очень похож на лабораторную ошибку, поэтому мы перепроверяли его около пяти раз, но ничего не изменилось. Выдали такой результат — получили негативный отзыв, но человек решил все-таки обследоваться дополнительно, и у него обнаружили опухоль гипофиза».





Сходили в РТБД, посмотрели премьеру «Кар'еры доктара Рауса», в которой Франциск Скорина предстает жертвой спецслужб. История начинается так: в офис бургомистра Вильни приходит молодой доктор Франциск, который готов предложить менеджеру выгодный инвестиционный проект. Дальше — читайте сами .

МИД Беларуси выложил кадры церемонии вывода ядерного оружия из Беларуси . На них запечатлена отправка из нашей страны в Россию последнего эшелона с межконтинентальными баллистическими ракетами РС-12М «Тополь».

Если не успели посмотреть вчерашний выпуск «Экономики на пальцах» в прямом эфире, не беда — смотрите в записи , выходные длинные. Говорили, напомним, о нарастающей мировой проблеме социальной несправедливости.

Все новости четверга, 20 апреля

Будьте осторожны: на сегодня и завтра объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. О том, какой будет погода в остальные дни «каникул», расскажем ТУТ сегодня. Оставайтесь с нами — и хороших выходных!

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