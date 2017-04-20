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Лукашенко: русский язык – это не российский
21.04.2017 08:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр — Sputnik. В Беларуси никогда не откажутся от русского языка, но у белорусов есть и свой национальный язык, заявил президент республики Александр Лукашенко.
© Sputnik Алексей Никольский
Накануне глава государства провел встречу с губернатором Нижегородской области России Валерием Шанцевым. В ходе переговоров белорусский лидер затронул тему отношений между двумя государствами, в том числе он обратил внимание на критику некоторых СМИ и экспертов процессов, происходящих в стране.
"То, что мы белорусский язык не забываем, так и должно быть. Это хорошо, что у белорусов есть свой язык. Чего нас в этом упрекать? Хотя у нас подавляющее большинство людей разговаривают на русском языке, и в быту у нас язык общения русский. Но подчеркиваю — это не российский язык", — заявил Лукашенко.
По словам президента, русский язык создавался годами совместными усилиями. Лукашенко обратил внимание, что это общий язык, который "совершенствуется, развивается как живая ткань". "И мы вместе с вами немало вложили в совершенствование этого языка", — продолжил он.
Лукашенко заверил, что Беларусь никогда не откажется от русского языка, но и не станет забывать белорусский. "То, что мы белорусский язык не забываем, так и должно быть. Это хорошо, что у белорусов есть свой язык. Чего нас в этом упрекать?" — сказал глава государства.
"Его знают и многие белорусы, которые живут за пределами нашей страны. Поэтому здесь все нормально и все под контролем", — заключил президент.
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Президент назвал русский язык общим для обеих стран, отметив, что Россия и Беларусь его "создавали годами".
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