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Лукашенко про проблемы школы: Программу сократить, учебники - новые, уроки - с 9 утра

21.04.2017 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Несмотря на неоднократные требования, задачи упростить школьную программу и приблизить ее к жизни, улучшить качество учебников и не перегружать школьников, в полной мере не решены, заявил Лукашенко, обращаясь к народу и парламенту.

От недавно назначенного министра Игоря Карпенко Лукашенко потребовал вдвое сократить сроки подготовки новой программы для средней школы. «Иначе зачем министра меняли. Сделайте это все за лето, к новому учебному году. Главное — дать учителю эту программу. Он уже по программе должен найти эти знания, эти учебники, хрестоматии и прочее… Но мы можем и книжки написать быстро и оперативно. Надо выделить эти средства, небольшие, и попросить, чтобы написали новые учебники», — заявил глава государства.

«Думал, что мы не то сотворили в гуманитарной сфере, — продолжал он. — Но мы наломали дров в математике и физике в школе столько, что страшно смотреть на учебники. Кого вы готовите?»

Лукашенко уверен, что, усложняя процесс обучения и подбрасывая сложные учебники в школе, «мы отталкиваем детей получать знания», особенно в физике, математике, других точных науках. «Что-то пропустил, и произошло отторжение в силу сложности материала. Потом не наверстаешь. Почему на физмат днем с огнем не найти ребят? Мы угробили их в школе!», подчеркнул президент.

В итоге предмет по силам только небольшому числу «яйцеголовых». «А средних и выше среднего мы угробили и оттолкнули сложностью материала. Это же кошмар. Александр Михайлович (Радьков - прим.TUT.BY), займитесь немедленно вы же здоровый человек, человек президента — напишите эти учебники, соберите людей! Мы же издеваемся над детьми! Почему они у нас стали горбатыми — сколиоз, склероз и прочее», — возмутился Лукашенко.

Президент привел пример из собственной жизни, посетовав, что в среду у сына Николя было семь уроков, «ребенок просыпается в полседьмого…» «Надо еще разобраться Карпенко: с 9 часов надо начинать учебу! И не смотреть на то, что родителям сложно в школу отправить ребенка, потому что они раньше идут на работу. Час утром ребенку поспать — это что стоит!» — аргументировал Лукашенко.

«Безобразие в школе в элементарных вещах! В школе нельзя над детьми издеваться, мы же инвалидов готовим!» — резюмировл он.

Все проблемы президент потребовал решить уже в нынешней пятилетке.

 
 
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"Безобразие в школе в элементарных вещах! В школе нельзя над детьми издеваться, мы же инвалидов готовим!" - резюмировл он.

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