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Лукашенко призвал ЕАЭС к консолидации и пожурил НАТО

21.04.2017 19:26 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с традиционным ежегодным посланием к парламенту и народу. Глава государства сформулировал основные направления развития страны. Большое внимание Александр Лукашенко уделил внешней политике и эмоционально высказался о национальной безопасности и близости НАТО к границам Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Андрей Алексеенко.

Современный мир стремительно меняется - с этих слов начал свое 21-е послание президент Беларуси. Терроризм, нелегальная миграция, политика новой администрации США, «Брексит» в Европе и трансформация мировой экономики - на этом фоне Александр Лукашенко призвал страны ЕАЭС не к выяснению отношений, а к консолидации.

«Нам всем необходимо понять главное: рынок ЕАЭС - это не рынок какой-либо одной или другой страны и примкнувших к ним союзникам. Это наш общий, самодостаточный рынок, развивая который мы сможем справиться с любыми санкциями и выйти из этого экономического противостояния победителями», - отметил белорусский лидер.

Созидание - это суть белорусской политики. По словам президента, Минск стремится к сотрудничеству со всеми странами на принципах равноправия и уважения. После некоторого недопонимания сейчас идет перезагрузка отношений Беларуси с США и Европейским союзом. Неизменны стратегические партнеры - Китай и Россия.

«Особый, стратегический характер традиционно носят отношения с Россией. Достигнутый уровень взаимодействия между двумя странами, личные доверительные отношения между президентами позволяют нам откровенно обсуждать все проблемы, находить компромисс», - сказал Лукашенко.

Минск и Москву объединяет и тесное военное сотрудничество. На осень запланированы масштабные учения «Запад-2017», вокруг которых, по мнению Александра Лукашенко, раздувается целая антикампания. И это в то время, как НАТО увеличивает свое присутствие у границ Беларуси, а значит и стран ОДКБ.

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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с традиционным ежегодным посланием к парламенту и народу. Большое внимание он уделил внешней политике.

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