В Вооруженных Силах Республики Беларусь продолжается перевод военной техники на летний период эксплуатации. Плановые мероприятия успешно выполняют и военнослужащие 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления). Ставку здесь сделали на качественное и своевременное выполнение работ, чтобы гарантированно обеспечить поддержание техники в боеготовом состоянии. Особое внимание при этом обращается на строжайшее соблюдение мер безопасности и противопожарной защиты.



…С началом сезонного перевода техники здесь наступила горячая пора как для ремонтников, так и для водителей. Впрочем, сейчас весь личный состав 361 боо (ЦОВУ) объединяет единая задача: должным образом подготовиться к летнему периоду эксплуатации.

Что касается техники, в рамках планового обслуживания тщательно проверяются узлы и агрегаты каждой машины, проводится промывка фильтров, замена ГСМ, а также проверка электрооборудования. Работы выполняются и на местах хранения техники, и в помещении пункта технического обслуживания и ремонта.

Командир автомобильного батальона майор Василий Карабань удовлетворен тем, как обстоят дела с переводом техники:

— До 12 мая планируем завершить выполнение работ. Цель — проведение комплекса мероприятий по проверке состояния техники и готовности к ее применению по предназначению. По завершении сезонного перевода комиссия проверит объем и качество проведенных работ, готовность автомобильной техники, парковых объектов и ремонтного оборудования к летнему периоду эксплуатации.



— Не стоит лишний раз объяснять, насколько это ответственное и важное мероприятие, поскольку на нас возложено автотранспортное обеспечение служебной деятельности военного руководства страны, — говорит начальник автомобильной службы технической части 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления) майор Андрей Савченко. — Хочу подчеркнуть, что все идет по плану. Подготовку к летнему периоду начали заблаговременно. Была отработана документация, проведены занятия с личным составом, подготовлены места перевода техники. Диагностику автомобилей провели заранее, еще до начала перевода техники на летний режим эксплуатации, чтобы выяснить, каких запчастей не хватает. У нас постоянно совершенствуется материальная база. В помещении пункта технического обслуживания и ремонта работает новая линия диагностики техники, которая включает в себя стенд для проверки тормозной системы, люфт-детектор, другое оборудование.

Немаловажно и то, что для личного состава, который занимается переводом техники, созданы все необходимые бытовые условия. Особое внимание уделяем и вопросам техники безопасности. Необходимо не упускать мелочей, не отступать от соблюдения технологии того или иного процесса при обслуживании и ремонте техники. Скажем, шиномонтажные работы всегда выполняются с использованием специального оборудования и инструмента, обученным личным составом.

Михаил Дубравин, «Ваяр», фото Дениса Малышица