ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Белтелеком" разрешил ветеранам один день бесплатно звонить по Беларуси

05.05.2017 08:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 мая – Sputnik. РУП "Белтелеком" даст ветеранам Великой Отечественной войны возможность совершать бесплатные звонки по Беларуси в течение суток 9 мая, сообщил оператор.

"Белтелеком" разрешил ветеранам один день бесплатно звонить по Беларуси
© Sputnik/ Виктор Толочко
Большую распродажу ко Дню Победы объявили магазины Минска

"В День Победы компания предоставит ветеранам ВОВ бесплатные междугородные телефонные разговоры – по Республике Беларусь", – говорится в сообщении Белтелекома. 

Ветераны и приравненные к ним категории граждан могут бесплатно звонить по республике c 00:00 до 24:00 9 мая с домашних телефонов.

Данной возможностью смогут воспользоваться Герои Советского Союза; полные кавалеры ордена Славы; инвалиды и участники ВОВ; лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах; награжденные орденами и (или) медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны и другие.

При этом есть ограничения: ветеранам нельзя будет звонить бесплатно на номера мобильных операторов и в справочно-информационные службы, за обращение в которые взимается плата.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом есть ограничения: ветеранам нельзя будет звонить бесплатно на номера мобильных операторов и в справочно-информационные службы, за обращение в которые...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Скандал с хоккеистами, монологи известных сидельцев и китайская долбилка - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика