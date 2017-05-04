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"Белтелеком" разрешил ветеранам один день бесплатно звонить по Беларуси
05.05.2017 08:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая – Sputnik. РУП "Белтелеком" даст ветеранам Великой Отечественной войны возможность совершать бесплатные звонки по Беларуси в течение суток 9 мая, сообщил оператор.
© Sputnik/ Виктор Толочко
"В День Победы компания предоставит ветеранам ВОВ бесплатные междугородные телефонные разговоры – по Республике Беларусь", – говорится в сообщении Белтелекома.
Ветераны и приравненные к ним категории граждан могут бесплатно звонить по республике c 00:00 до 24:00 9 мая с домашних телефонов.
Данной возможностью смогут воспользоваться Герои Советского Союза; полные кавалеры ордена Славы; инвалиды и участники ВОВ; лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах; награжденные орденами и (или) медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны и другие.
При этом есть ограничения: ветеранам нельзя будет звонить бесплатно на номера мобильных операторов и в справочно-информационные службы, за обращение в которые взимается плата.
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При этом есть ограничения: ветеранам нельзя будет звонить бесплатно на номера мобильных операторов и в справочно-информационные службы, за обращение в которые...
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