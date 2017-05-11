Белорусские и литовские специалисты обменялись опытом применения публичной кадастровой карты

12 мая, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Белорусские и литовские специалисты по государственной регистрации и земельному кадастру обменялись опытом применения публичной кадастровой карты для местного управления территориями, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор ГУП "Национальное кадастровое агентство" Госкомимущества Андрей Филипенко.

Встреча с участием представителей Национального кадастрового агентства и Центра регистров Литвы прошла в формате круглого стола 10-12 мая в Бресте. С целью популяризации возможностей новых информационных технологий для управления территориями и выполнения административных процедур по государственной регистрации недвижимости к участию в обсуждении были приглашены представители местных органов власти - Брестского и Пинского горисполкомов, Брестского, Кобринского, Березовского, Пинского и Пружанского райисполкомов.

"Это, скажем так, один из элементов технологии управления под названием "умный город". Встреча была организована, чтобы на примере Литвы показать представителям местных органов власти преимущества использования геоинформационной системы и развития в этом направлении", - пояснил Андрей Филипенко.

Национальное кадастровое агентство разработало многоуровневую распределенную региональную геоинформационную систему (МРР-ГИС). Это программный продукт справочно-информационного характера, содержащий в открытом доступе информацию из реестров и регистров Государственного земельного кадастра. Местные органы власти могут использовать информацию для анализа, принятия управленческих решений. Более того, они могут пополнять эту интерактивную карту своими данными. Так, в Кричевском районе для продвижения экономических интересов, маркетинга своей территории были оцифрованы все инвестиционные площадки, а информация внесена в публичную карту. Теперь она доступна для потенциальных инвесторов.

Современные технологии позволяют не только оптимизировать выполнение административных процедур по государственной регистрации, но и отслеживать информацию в режиме реального времени всем участникам рынка. В то же время, по мнению собеседника, на местах еще недостаточно активно используют возможности геоинформационной системы.-0-