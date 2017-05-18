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Instagram назвали опасной для психического здоровья молодежи соцсетью

19.05.2017 19:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мая — Sputnik. Социальная сеть может быть опасной для психического здоровья, говорится в докладе британского Королевского общества общественного здоровья RSPH и Движения за здоровье молодежи, опубликованного в пятницу.

Британские ученые провели исследование, в результате которого было опрошено около полутора тысяч человек в возрасте от 14 до 24 лет. Молодым людям задавали вопросы о соцсетях, которые они предпочитают, и то, что они думают о последствиях их использования.

В опросе фигурировали такие сервисы как YouTube, Facebook, Twitter. Instagram и Snapchat. Самым позитивным оказался популярный видеохостинг, его назвали самым безвредным "для головы", а Snapchat и Instagram получили меньше всего положительных отзывов в результате опроса.

В докладе также говорится, что 91% молодежи в указанном возрасте активно пользуются соцсетями.

При этом ученые назвали соцсети более опасными с точки зрения привыкания, чем сигареты или алкоголь, при этом они отметили, что уровень тревоги и депрессии среди молодежи вырос на 70% за последние четверть века, специалисты связали это с соцсетями.

 
Теги: Минск
 
 
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К такому выводу представители науки пришли, опросив около полутора тысяч молодых британцев.

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