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Лукашенко обсудил с главой МВД Беларуси реформу ведомства

19.05.2017 22:32 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с главой МВД Игорем Шуневичем реформу ведомства. Предполагается, что центральный аппарат министерства сократят на 10%, передает телеканал «МИР 24».

«Мы договорились о планах оптимизации. И эта оптимизация началась давно, она продолжается. Как сейчас обстоят дела? Помните, выделяли следствие. Спустя много времени есть проблемы или нет проблем? Преодолимы или не преодолимы? Какие есть вопросы в этом плане, может, требуется мое вмешательство?» - сказал Лукашенко.

Шуневич отметил, что оптимизация никак не повлияла на криминогенную обстановку в стране. В Беларуси на протяжении нескольких лет преступность только снижается, так, с начала этого года - на 8,5%. Стало меньше особо тяжких преступлений, а раскрываемость выросла.

 
 
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Президент предложил Шуневичу помощь, однако тот заверил, что сокращения в ведомстве никак не влияют на криминогенную обстановку в стране.

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