Лукашенко обсудил с главой МВД Беларуси реформу ведомства

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с главой МВД Игорем Шуневичем реформу ведомства. Предполагается, что центральный аппарат министерства сократят на 10%, передает телеканал «МИР 24».

«Мы договорились о планах оптимизации. И эта оптимизация началась давно, она продолжается. Как сейчас обстоят дела? Помните, выделяли следствие. Спустя много времени есть проблемы или нет проблем? Преодолимы или не преодолимы? Какие есть вопросы в этом плане, может, требуется мое вмешательство?» - сказал Лукашенко.

Шуневич отметил, что оптимизация никак не повлияла на криминогенную обстановку в стране. В Беларуси на протяжении нескольких лет преступность только снижается, так, с начала этого года - на 8,5%. Стало меньше особо тяжких преступлений, а раскрываемость выросла.