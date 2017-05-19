|
Лукашенко обсудил с главой МВД Беларуси реформу ведомства
19.05.2017 22:32 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с главой МВД Игорем Шуневичем реформу ведомства. Предполагается, что центральный аппарат министерства сократят на 10%, передает телеканал «МИР 24».
Шуневич отметил, что оптимизация никак не повлияла на криминогенную обстановку в стране. В Беларуси на протяжении нескольких лет преступность только снижается, так, с начала этого года - на 8,5%. Стало меньше особо тяжких преступлений, а раскрываемость выросла.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии