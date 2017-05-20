21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "КБ Радар"- управляющая компания холдинга "Системы радиолокации" на MILEX-2017 заключило контракт на поставку станции радиоэлектронной борьбы "Гроза-С", сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по радиоконтролю и радиоэлектронной борьбе ОАО "КБ Радар" Валерий Гордей.

"На выставке мы заключили контракт на поставку "Грозы-С". Полгода назад было заключено еще несколько контрактов. Страны мы не называем - это закрытая информация", - сказал Валерий Гордей.

Белорусская станция радиоэлектронной борьбы "Гроза-С" способна не только нарушать каналы связи беспилотника с командным пунктом, но и обманывать его средства навигации. Подобными технологиями обладают лишь несколько стран в мире. Станция способна обнаруживать любые беспилотные летательные аппараты, которые имеют бортовые средства передачи данных, радиоподавлять линии управления и передачи данных. Кроме того, в белорусской разработке реализована возможность формирования дезинформирующих помех бортовой аппаратуре спутниковой навигационной системы GPS. Это позволяет управлять системой навигации объекта в своих интересах.

ОАО "КБ "Радар" на выставке представило также более простой, переносной вариант станции - портативный передатчик помех беспилотным летательным аппаратам (БЛА) "Гроза-Р". Изделие предназначено для борьбы с мультикоптерами и малоразмерными БЛА путем подавления радиоканалов управления ими и постановки помех системам спутниковой навигации. Пользователю радиоэлектронного ружья для борьбы с беспилотниками "Гроза-Р" достаточно навести его на мультикоптер, который попал в зону видимости, и включить излучение. Беспилотник оказывается неуправляемым, в результате чего падает или выполняет вынужденную посадку. "Гроза-Р" подавляет частоты навигационных систем GPS и GLONASS. При этом дальность подавления аппаратуры навигационных систем мультикоптера составляет 5 км, а дальность радиоподавления канала управления - до 2 км.

"Ружье успешно прошло испытания и поставлено на серийное производство. Контрактов на продажу на выставке мы пока не заключили, но наблюдаем большой интерес к нему как со стороны отечественных покупателей, так и зарубежных", - отметил Валерий Гордей.

VIII Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2017 проходит в Минске 20-22 мая. В ней принимают участие почти 140 экспонентов из Беларуси, Германии, Китая, Казахстана, России, Словакии и Украины.-0-