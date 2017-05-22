В последнее время выражение «Оршанский регион» часто звучит в СМИ. К родине президента приковано внимание и самого главы государства, и чиновников. 12 мая Александр Лукашенко велел навести в Орше «железный порядок». В апреле, выступая с ежегодным посланием парламенту и народу, поручил «поднять из руин и пепла» не только Оршу, но и ее окрестности — город Барань и горпоселок Болбасово. А уже сегодня здесь проходит выездное заседание президиума Совета министров по вопросам развития района. TUT.BY съездил в регион, на который сейчас смотрит вся страна.

Оршанщина — самый густонаселенный регион Витебщины с численностью населения 175,5 тысячи человек. В самом райцентре проживает 115,9 тысячи.





«Оршанщина — красивейший край с хорошими землями. Это житница нашей области», — считает губернатор Витебщины Николай Шерстнев. При этом он согласен, что район отстал в развитии:

— Мы потеряли даже те результаты, которые имели в советские годы, свалились вниз, отдельные показатели уменьшились в два раза и больше. Вот глава государства и поставил задачу вернуть Оршанщине былую славу и приумножить ее. Вместе с правительством, министерствами и ведомствами мы сделаем все необходимое, чтобы Оршанский район стал цветущим краем со 100-процентной занятостью, где будет оставаться молодежь.

В Оршанском райисполкоме отказались рассказать TUT.BY о том, как собираются реализовывать президентские наказы. «Вот пройдет у нас заседание правительства, тогда и появятся ориентиры работы. А пока говорить о конкретике рано», — сообщили в местной администрации.

Бич Орши — безработица

Все жители Орши, Барани и Болбасово, с которыми мы побеседовали, сходились во мнении:

— Какие «руины и пепел»? По большому счету, Орша — аккуратный город, особых развалин тут нет. По крайней мере, их не больше, чем в других местах страны. Самая больная проблема у нас — безработица. Молодежь стремится уехать в города побольше — Витебск, Минск, многие ездят на работу в соседний Шкловский район. Очень много людей зарабатывает на жизнь в России.

Артему 23 года, он заочно учится в Академии искусств. Без работы уже более года — после того как закрылся магазин сети «Пятый элемент», где он работал продавцом.

— Когда услышал, что власти к 1 мая устроили на работу всех безработных, очень долго смеялся над этим. Я искал работу по объявлениям, через службу занятости. Но ничего подходящего не нашел. Пока живу разными подработками, как говорят, «халтурами»: поснимать на свадьбе, кому-то парник поставить… А поскольку учусь платно, то ситуация довольно тяжелая. Была мысль уехать на заработки в Украину. Но не стал этого делать, нужно еще доучиться.

— В Орше в каждом подъезде любого дома — один-два мужика уезжают на заработки в Россию. И такая ситуация уже давно. Еще в 2008 году режиссер Виктор Третьяков снял документальный фильм « Гастарбайтер » — о судьбе оршанского строителя, который вынужден искать работу за пределами родного города. И таких мужиков, как он, — у нас сотни, — рассказал TUT.BY председатель местной организации Партии БНФ и редактор сайта orsha.eu Игорь Казмерчак.



Жители Орши перед зданием райисполкома во время митинга 12 марта 2017 года.

12 марта 2017-го Орша удивила Беларусь сплоченностью своих жителей. На Центральную площадь здесь вышло около 1000 человек — это наибольшее количество протестующих против декрета № 3 на «Маршах нетунеядцев» в райцентрах страны.

— Это был один процент от населения Орши. Ни в Минске, ни в Витебске, ни в Гомеле, нигде в других городах на «Марши нетунеядцев» не выходил один процент жителей, — обращает внимание Игорь Казмерчак. — Люди действительно устали от безденежья и безработицы и показали, что способны выйти на площадь. После этого марша власть даже вступила с оршанскими демократическими активистами в диалог, мы встречались и обсуждали проблемы в городе.

Оршанская «мафия»: «Зарабатываем больше, чем мужики на заводах»

В Орше есть своя… «мафия». Так называют мужчин, которые каждый день собираются возле райотдела Фонда соцзащиты населения на улице Ленина. Это безработные, которые заняли нишу оказания разовых услуг в городе. Те, кому, например, нужно перевезти какой-то груз, вскопать огород, залить цемент, выкопать могилу, разгрузить вагон, поклеить обои и так далее — хорошо знают это место и идут сюда нанимать работников.



Местный отдел Фонда соцзащиты населения

Оршанские «мафиози» согласились анонимно пообщаться с корреспондентом TUT.BY, а фотографировать себя разрешили со спины или издалека.

— Мы приходим сюда каждый день к 8 часам утра и стоим где-то до 11−12-ти дня. Собирается обычно где-то около 20 человек. А то и до 30-ти доходит. Подъезжает заказчик. Называет вид работы — погрузка-разгрузка, копка, ремонт, еще что-то. Договариваемся о цене. Мы, например, говорим: 20 рублей. А он: «Много». Можем снизить. В среднем берем 15 рублей. Например, вчера копали яму под фундамент. Вчетвером мы взяли 150 рублей. Короче, крутимся, как можем. Не стоим под магазином, а зарабатываем для семьи. Милиция нас не трогает, мы никаких законов не нарушаем. Вообще нас в Орше все хорошо знают.

— А сколько в месяц набегает?

— Во всяком случае, это не оршанская зарплата, на которую не прожить, — вступает в разговор самый молодой из собеседников, мужчина лет 30-ти. — Мы тут имеем примерно 500 рублей в месяц, а в среднем на заводах мужики зарабатывают 250−300. Но в газетах пишут, что зарплата выше. Но это просто отчетность для нашего президента.

— Я работал на пилораме у частника, потом ушел: он меня хотел «кинуть», но я отсудил у него 800 рублей. Потом полгода ходил по Орше, искал работу, — делится мужчина лет 50-ти. — Пришел в горисполком: «Помогите устроиться на работу». И вот по сей день помогают. Даже грузчиком не смог устроиться. Поэтому я здесь.



Безработные сидят в теньке под деревом и на скамейке поодаль — в ожидании заказчиков.

По словам мужчины, заработок их крайне нестабильный:

— Есть заказ — значит, поехали, нет, значит день пустой. Иногда и неделя пустая, в общем, как повезет. Сейчас мало заказчиков приезжает — за две недели в мае я получил тут 150 рублей. А бывает так, что и прорвет: заказы валятся. Но если день был пустой и я не дал жене денег на хлеб, то прихожу тихонько домой и ложусь спать, даже не ем. Пусть семья ест, а я уже как-нибудь сутки на воде продержусь.

Разговор прерывается — к мужчинам подъезжает иномарка. За рулем — человек восточной внешности. После минутных переговоров он забирает четырех человек, обещав заплатить каждому по 20 рублей — за то, что они загрузят 6 тонн картошки.

— Я приехал из России, — соглашается немного поговорить наниматель. — У меня уже работают 20 женщин, они перебирают картошку. Но людей не хватает. Поэтому приехал сюда, за дополнительными работниками. Нужны мужчины — сегодня идет загрузка. Плачу им наличными.



Безработные ведут переговоры с заказчиком и в итоге соглашаются вчетвером загрузить 6 тонн картошки. Оплата — по 20 рублей каждому.

Рынок разовых услуг, по словам собеседников, действует в Орше уже лет 15. Многие мужчины ходят сюда как на работу практически все эти годы. Некоторые на время уезжают на заработки в Россию, еще куда-то, но потом снова возвращаются на эту «точку».

Безработные со стихийного рынка услуг слышали по телевизору о том, что президент намерен поднять Оршу из «руин и пепла».

— Навряд ли у него это получится, столько предприятий в городе стоит, — скептически говорят собеседники.

Официально: средняя зарплата — около 600 рублей

По данным на 1 апреля, уровень безработицы в Оршанском районе был в два раза выше, чем в среднем по стране, — 1,6%. Но на 1 мая показатель упал до 1,3%.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— По статистике на 1 апреля, на учете по безработице у нас состояли 1044 жителей района, — сообщила TUT.BY заместитель начальника управления по труду, занятости и соцзащите Оршанского райисполкома Наталья Дроздова. — В марте мы трудоустроили 383 человека (из них 340 безработных), а в апреле — уже 425 (352). А до этого в месяц находили работу в среднем для 190−210 человек. Трудоустройство увеличилось, в частности, из-за того, что в апреле мы активно проводили мониторинги с нанимателями, которые предлагали вакансии. Уровень напряженности на рынке труда спал: если на 1 января 2017-го он составлял 2,4%, то на 1 мая — уже 1,4%. 1 января в банке вакансий было 256 предложений от нанимателей, а 1 мая — 633.

В общественных работах за 4 месяца этого года приняли участие 428 жителей района. А за такой же период 2016-го — 212 человек.

В среднем жители района в январе-марте 2017-го получали по 597,6 рубля (в этом же периоде 2016-го — 558,2), рассказали в районном управлении по труду, занятости и соцзащите

Больше всего в первом квартале года зарабатывали связисты — 965,5 рубля (837,3 рубля — за такой же промежуток времени в 2016-м) и транспортники — 812,5 рубля (784,9). Средняя зарплата в обрабатывающей промышленности равнялась 573,7 рубля (538,9), в торговле — 568 рублей (527,2), в строительстве — 521,2 рубля (484,6), в сельском хозяйстве — 510,5 рублей (460), в здравоохранении — 509,2 рубля (485,9), в образовании — 481 рубль (444,4), в сфере спорта и культуры — 381,1 рубля (360,7).

Архитектурные руины

«Руины и пепел» в Орше долго искать не пришлось — местные жители показали нам то, что осталось от бывшего базилианского монастыря . Это в самом центре города.



Обитель с костелом и кельями на берегу Оршицы основали униаты во второй половине XVIII века. До наших дней в полуразрушенном состоянии сохранился только один жилой корпус — он показан на снимке. В 2006 году памятник архитектуры передали православной церкви. Через 10 лет, по настоянию общественности города, здание накрыли временной крышей.

Еще одни «руины» находятся чуть дальше — на перекрестке улиц Ленина и Короткевича. Это заброшенные здания бывшего пивоваренного завода, который обанкротился 10 лет назад. Правда, в упадок пришли не все помещения — некоторые используют под склады и мелкое производство.



Оршанский пивзавод был одним из старейших в Беларуси — его основали в 1883 году.

Жители Орши предлагают властям задействовать эту большую площадку. Например, создать здесь парк со спортплощадкой, музей пива, развлекательный квартал — с кафе, пивным баром, аттракционами, ремесленными рядами. Были также идеи отдать это место под жилую застройку или строительство торговых объектов. Но пока центр города «украшают» развалины.

А на месте мемориального музея Константина Заслонова сейчас вообще пустырь.



Музей Заслонова находился в старом, еще дореволюционном здании, на улице Молокова — недалеко от железнодорожного вокзала. В последние годы он был в аварийном состоянии. В прошлом году ураган сорвал часть крыши. И хоть в остальном стихия не повредила дом, его решили снести. Экспозицию перевезли в другое здание.

Долгострои: детсад и больница

Детский садик на 200 мест в новом микрорайоне Заднепровье-5 строят с 2012-го. Местные ребятишки, которые родились в тот год, уже скоро пойдут в школу.

Сейчас трехэтажный садик почти готов. Осталось купить часть оборудования и навести лоск.

Местные власти называли две даты, когда наконец откроют объект, — День Победы и День города (его оршанцы отмечают в последнюю субботу июня). 9 Мая — позади, теперь горожане надеются, что долгожданное событие произойдет летом.



Детсад на улице Могилевской в Орше строят 5 лет.

Садик будет крутой — с тренажерным и спортивным залами, бассейном, изостудией, видеокамерами, локальной вычислительной сетью. Но, опять же, он будет единственным на несколько микрорайонов.

Еще один долгострой — городская больница. Сроки сдачи 10-этажного здания переносили несколько раз. Недостроенное здание приносило убытки: стройку несколько раз консервировали, и деньги уходили на укрепление заборов, охрану.



10-этажное здание будущей больницы находится на берегу реки Оршица.

Главный врач Оршанской центральной поликлиники Владимир Плыткевич отметил : «Мы действительно в этом объекте крайне нуждаемся. Структура оршанского здравоохранения характеризуется разбросанностью. Четыре больницы предполагают огромные финансовые затраты. Потому что каждую надо оснастить, каждую надо обогреть. В этом корпусе мы планируем сконцентрировать все лучшее, что есть в здравоохранении XXI века».

В больнице оборудуют операционную, которая будет работать круглосуточно.

Начальник управления здравоохранения облисполкома Юрий Деркач заверил , что в этом году больницу достроят: «На ее базе будут работать межрайонные центры по оказанию специализированной помощи не только жителям Оршанского региона, но и Дубровенщины, Толочинщины».

Райцентр с двумя большими спорткомплексами

Тому, кто ведет здоровый образ жизни, в Орше точно есть куда пойти. Спортивная инфраструктура здесь достаточно развитая: несколько СДЮШОР, физкультурно-спортивный клуб, городской стадион, два спорткомплекса. Есть и своя Ледовая арена — одна из самых больших в стране, рассчитанная на 3,5 тысячи зрителей.



Ледовая арена в Орше

По соседству с ареной в июле 2016-го открыли еще один масштабный спортобъект — комплекс «Олимпиец». Проект реализовали ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и местный райисполком. Здесь есть зал бокса с оборудованием от ведущих мировых производителей и универсальный зал с раздвижной трибуной на 250 мест для игровых видов спорта — баскетбола, волейбола, гандбола и мини-футбола.

Но, по мнению Александра Лукашенко, спортивные объекты в Орше задействованы не полностью . Директор Ледовой арены и спорткомплекса «Олимпиец» Николай Шульгин готов с этим поспорить. В интервью TUT.BY он привел такие факты:

— По итогам деятельности Ледовой арены в 2016 году отношение заработанных средств к бюджетному финансированию составило 70,6%. То есть если нам, к примеру, выделили 15 млрд рублей, то сами мы заработали 11,5−12 млрд. При этом бесплатно тренируем детские команды по шорт-треку, хоккею. Стараемся заработать на всем: арена оказывает около 30 видов услуг: это и фитнес, и тренажерный зал, и массовое катание на коньках, и сауна с бассейном, и прокат, и так далее. Есть у нас и развлекательный центр — с кафе, рестораном, боулингом, бильярдом.



Спорткомплекс «Олимпиец»

Цены на услуги, по мнению Шульгина, доступны простым оршанцам. Так, абонемент в тренажерный зал на 12 занятий в месяц стоит 43 рубля 20 копеек, час катания на коньках для взрослого — 4 рубля, час игры в настольный теннис — 3 рубля, час в сауне — 35 рублей.

— Прейскурант мы не меняли уже год. Стараемся работать под население. Потому что сами получаем такие же зарплаты. Постоянным посетителям делаем скидки, инвалидов пускаем бесплатно, а детей — за полцены, — говорит директор арены.

Еще один источник заработка — соревнования и сборы:

— К нам приезжают на сборы команды по хоккею, шорт-треку, фигурному катанию из ближнего зарубежья. Летом будут здесь спортсмены из Москвы, Питера. Предоставляем им площадки, конечно же, не в ущерб нашим командам. В сезоне 2016−2017 года у нас базировался ереванский хоккейный клуб «Арарат» — он проводил тут домашние матчи. Заключили с ними договор и на новый сезон. Из Витебска в Оршу перебралась команда по мини-футболу «Витэн». Она тренируется и проводит соревнования на нашем «Олимпийце». Кстати, матчи «Витэна» проходят очень зрелищно: чирлидеры, полный зал болельщиков, люди стоят, где только можно, потому что все места на трибунах заняты. Думаю, на игры «Витэна» можно было бы продать и тысячу билетов, и больше. Но пока наш зал вмещает только около 260 зрителей.



Спортивный городок на территории комплекса «Олимпиец»

Зарабатывает Ледовая арена и проведением концертов. Но, по словам Николая Шульгина, на это акцент не ставят: «Концерты проходят примерно раз в квартал. Горожанам интереснее прийти и, например, погонять в футбол, чем слушать певцов».

Оршанские мужчины рассказали нам, что в городе очень любят футбол и горячо поддерживают свою команду — фан-сектор на стадионе всегда полон. В то время, когда во многих городах футбольные клубы сидели без денег, ФК «Орша» стабильно финансировали из бюджета. В этом горожане видят заслугу прежнего мэра Николая Лисовского.

Криминала в Орше стало меньше

Александр Лукашенко надеется, что правительство в кратчайшие сроки сумеет поднять «крупный и сложный регион»: «Это не потому, что я там родился. А потому, что там расположено крупное заведение, которое в народе называется „тюрьма“. И половина людей, освобождаясь, остается там. Вы понимаете, никого не хочу обидеть, что это за люди. И как там „просто“ работать».



Фото: abc.net.au

Сами горожане шутят: «Орша — город богатый: три тюрьмы, ни одного института». На самом деле, это гипербола — тюрьмы тут две. Тем не менее народ упорно считает этот город «криминальной столицей Беларуси».

Преступления, которые здесь происходят, часто становятся резонансными. Так, в 2013 году многих потрясло жестокое убийство православного священника Александра Морозова. Он приютил в своем доме двух бездомных парней. Один из них нанес хозяину смертельные ножевые ранения. Еще одна трагедия разыгралась в Орше прямо в центре города, на глазах у людей: муж зарезал 19-летнюю жену.

Но статистика по криминалу, которую предоставили в милиции региона, — констатирует: Орша — не такая уж и «бандитская», как думают в народе.

— Преступность в Оршанском районе за последние 5 лет снизилась. Так, если в 2011 году в целом было зарегистрировано 2119 преступлений, то в ‎2016-м — 1429. Можно сравнить картину по отдельным видам преступлений в 2011 и 2016 годах: убийства — соответственно 11 и 4; умышленные тяжкие телесные повреждения — 19 и 7; разбои — 10 и 5; грабежи — 57 и 26; кражи — 1094 и 554, — сообщила TUT.BY официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Барань — город с бывшим секретным заводом

Типичный поселок, но имеет статус города. Находится в 9 км от Орши, сюда часто ходит городской транспорт. Население — около 11 тысяч человек.

Выглядит населенный пункт довольно ухоженно, но при этом глазу тут зацепиться не за что — никаких достопримечательностей. Побывав в Барани, человек запомнит разве серые коробки домов вдоль главной улицы.















Памятник Ленину возле Дворца культуры в Барани. Фото сделано 11 мая, когда в Витебской области выпал снег.

При Советском Союзе в Барани работало секретное режимное предприятие — завод «Красный Октябрь». Он выпускал радиотехническую продукцию военного и гражданского назначения. Здесь создали первую в СССР радиостанцию с микропроцессорным управлением.

В начале 1990-х предприятие переименовали в фирму «Лёс». А в 2014-м завод получил название «Техника Связи». Сейчас он выпускает мелкую радиотехническую продукцию. Часть площадей продали малым предприятиям или сдают в аренду, часть — свободна.

Когда мы подошли к заводу, рабочие спешили на обед. Никто не согласился поговорить с журналистом. Все ссылались либо на отсуствие времени, либо просто молчали в ответ. Один мужчина на ходу бросил:

— У нас все хорошо, никаких «руин и пепла» в Барани нет.



Рабочие завода «Техника Связи»



Бывший «Красный Октябрь», он же «Лёс», теперь «Техника Связи».

88-летний житель Барани, ветеран труда Николай Егоров рассказал, что 43 года проработал мастером на бывшем «Лёсе»:

— При советской власти радостно было жить. А сейчас все ломается, крошится — и никому дела нет. Нет нашего завода. Раньше на нем работало около 9 тысяч человек, а теперь, наверное, полтысячи. Пустые здания стоят.

Пенсионер пожаловался на то, что в городе не хватает врачей: «По вопросам здоровья нужно часто ездить в Оршу».



Николай Егоров

Лукашенко посетил Барань на праздник Пасхи, 16 апреля. «Я очень хорошо знаю проблемы, которые складываются здесь — Болбасово, Барань, Орша — в этом регионе. Это один из сложнейших регионов в Беларуси по трудоустройству, занятости населения. Так быть не должно», — сказал президент, общаясь с местными жителями. Глава государства пообещал бараньцам, что проблемы будут сняты «в течение года-двух».

При этом президент призвал к активности самих горожан и местную власть: «Надо привыкать к тому, что люди должны идти за работой. Не работа к людям, а так, как принято во всем мире. И хочу вам публично сказать, что и начальники здесь местные очень медленно шевелятся».

Болбасово — бывший военгородок

В городском поселке в 18 км от Орши живет около 3,5 тысячи человек. Это бывший военный городок, некогда закрытая территория. Рядом с Болбасово расположен одноименный военный аэродром. Взлетная полоса здесь — одна из самых больших во всей стране — 3000 метров.

В Болбасово размещается ОАО «Оршанский авиаремонтный завод». Предприятие занимается ремонтом, модернизацией и техобслуживанием вертолетов.



Ми-2 в ожидании ремоторизации или капремонта

Предприятие доросло до ведущего в СССР по ремонту дальней бомбардировочной авиации, но с распадом Союза оказалось на грани ликвидации. « Вытягивает » завод мощнейший тандем инвесторов — герой Украины, легенда в авиастроительном мире Вячеслав Богуслаев и экс-председатель совета директоров крупнейшего экспортера оружия «Белтехэкспорта» Александр Садовой.

Средняя зарплата на этом предприятии в июле 2016 года равнялась 730 рублям (по Оршанскому району она составляла около 600 рублей, по Витебской области — 633 рубля). В апреле 2017-го работники завода получали уже меньше — в среднем 642 рубля.



Памятник дальней авиации в Болбасово. Самолет ТУ-16 здесь установили в 1987 году.





На средства инвесторов в Болбасово отремонтировали Дом культуры, заводское общежитие.

Местные жители видят перспективу Болбасово в том, что здесь собираются строить один из крупнейших транспортно-логистических центров в Европе.

Но пока наступит «светлое будущее», болбасовцы вынуждены жить в довольно сером на вид поселке, с лужами и грязью возле магазинов, остановок.









К новому главе района уже успели «ворваться в дом»

12 мая президент назначил нового председателя Оршанского райисполкома — им стал уроженец Могилевщины Леонид Пеньковский. Он сменил на этом посту Николая Лисовского, который руководил регионом 9 лет — с 2008-го, когда Орша готовилась к «Дажынкам».

Леонид Пеньковский. Фото: БЕЛТА В своем первом интервью после назначения Пеньковский рассказал , на что будет делать ставку в работе: «Это развитие промышленного потенциала Орши, это занятость населения, выплата заработной платы».

До этого Леонид Пеньковский 9 лет возглавлял Бешенковичский район. Но свою карьеру он начинал в Оршанском районе — руководил одним из местных хозяйств.

Вскоре после назначения на новую должность в дом в Орше, где находился Пеньковский, проникли сотрудники правоохранительных органов. Решение об этом приняли «определенные должностные лица Витебской области». Как считают в Администрации президента, на это не было достаточных оснований. Оценку факту проникновения в дом лица, находящегося в кадровом реестре главы государства, сейчас дает Следственный комитет.