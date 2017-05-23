Минобразования: треть школ Беларуси и так начинают занятия в 9 утра

По санитарным нормам и правилам оптимальное время начала занятий в школе — 9 утра. По такому графику уже работает треть учебных заведений Беларуси, еще треть начинают занятия с 8.30. Об этом на пресс-конференции 24 мая сообщила начальник управления общего среднего образования Минобразования Светлана Уклейко.



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Отвечая на вопрос о графике работы школ с 1 сентября, специалист напомнила, что санитарные нормы и правила предписывают начинать занятия в 9 утра.

— У нас это появилось не сегодня, не вчера и даже не в прошлом или позапрошлом году. Это было всегда. Мы смотрели по статистике в этом учебном году, что у нас практически третья часть учреждений образования и сейчас работает с 9.00. Еще треть — с 8.30. То есть, с 8 утра остается третья часть.

Светлана Уклейко отметила, что «здесь можно согласиться с медиками: вопрос не в том, во сколько ты встал, а сколько ты действительно поспал».

По результатам опроса родителей, который Минобразования провело в рамках ежегодного мониторинга, в качестве причины усталости детей 35% родителей называют несоблюдение режима дня и недостаток ночного сна. При этом половина опрошенных родителей вообще не замечает, что их дети устают.

— Нам предстоит совместная с Минздравом коллегия по вопросам здоровьесбережения, на которой мы будем рассматривать вопрос комплексно. Давайте пока пообсуждаем. Учебный год мы пока заканчиваем, как начинали, — сказала Светлана Уклейко.