25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси снижается подростковая преступность. Об этом сообщил на пресс-конференции старший инспектор по особым поручениям отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики Главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Аркадий Харитоненков, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси снижается количество преступлений, совершенных подростками или с их участием. Сократилось число несовершеннолетних участников преступлений. Снизилось и число пострадавших от противоправных действий несовершеннолетних, - сказал представитель МВД. - Для декриминализации детской и молодежной среды сотрудники органов внутренних дел регулярно проводят отработку дискотек, общежитий, клубов, сельских домов культуры, интернет-кафе, компьютерных клубов, питейных заведений, вокзалов, поездов и других мест концентрации подростков. Усилия правоохранителей направлены на предотвращение фактов пьянства и употребления наркотических средств".

Что касается преступлений, в результате которых пострадавшими признаны несовершеннолетние, то почти 80% из них приходится на уклонение родителей от содержания и воспитания детей либо от возмещения госрасходов на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.

Аркадий Харитоненков отметил, что особое внимание безопасности детей, защите их от противоправных деяний уделяется в период летних каникул.-0-