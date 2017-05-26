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В Гомеле прошел фестиваль воздушных змеев "Воздухоплавание - 2017"

27.05.2017 17:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Городской фестиваль воздушных змеев и радиоуправляемых моделей прошел на небольшой площадке в центре Гомеля на улице Артема. И если в первые годы фестиваля участников можно было пересчитать по пальцем, то в этот раз их количество достигло нескольких десятков.


Городской фестиваль воздушных змеев традиционно проводится в конце мая. Его главные участники — это родители и их дети, которые занимаются в гомельском городском центре дополнительного образования.

Строгих требований и критериев к запускаемым змеям не было: это могли быть как самодельные, так и заводские модели.










 
Теги: Гомель
 
 
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Строгих требований и критериев к запускаемым змеям не было: это могли быть как самодельные, так и заводские модели.

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