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В Гомеле прошел фестиваль воздушных змеев "Воздухоплавание - 2017"
27.05.2017 17:10 — Новости Общества | Tut.by
Городской фестиваль воздушных змеев и радиоуправляемых моделей прошел на небольшой площадке в центре Гомеля на улице Артема. И если в первые годы фестиваля участников можно было пересчитать по пальцем, то в этот раз их количество достигло нескольких десятков.
Городской фестиваль воздушных змеев традиционно проводится в конце мая. Его главные участники — это родители и их дети, которые занимаются в гомельском городском центре дополнительного образования.
Строгих требований и критериев к запускаемым змеям не было: это могли быть как самодельные, так и заводские модели.
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Строгих требований и критериев к запускаемым змеям не было: это могли быть как самодельные, так и заводские модели.
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