Городской фестиваль воздушных змеев и радиоуправляемых моделей прошел на небольшой площадке в центре Гомеля на улице Артема. И если в первые годы фестиваля участников можно было пересчитать по пальцем, то в этот раз их количество достигло нескольких десятков.





Городской фестиваль воздушных змеев традиционно проводится в конце мая. Его главные участники — это родители и их дети, которые занимаются в гомельском городском центре дополнительного образования.

Строгих требований и критериев к запускаемым змеям не было: это могли быть как самодельные, так и заводские модели.



































