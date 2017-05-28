МИНСК, 29 мая — Sputnik. В белорусских правоохранительных органах не комментируют высказывания известной оперной певицы Марии Максаковой о том, что накануне убийства в Киеве ее мужа в Беларуси был задержан, а потом опущен его водитель.

В интервью украинскому телеканалу ZIK Максакова заявила, что водитель ее мужа ехал накануне трагедии через Беларусь, на блокпосту Гомеля его остановили, допрашивали несколько часов, причем не белорусские спецслужбы, после чего отпустили. Певица заявила, что может представить руководству страны имена людей, которые в Беларуси допрашивали водителя.

"Компетентные органы не обязаны предоставлять информацию СМИ, касательно фамилии и других реквизитов того или иного лица, задержанного на какое-то время, в том числе и на границе. Но это вовсе не означает, что человек, о котором идет речь, был действительно задержан", — заявил источник в правоохранительных органах Беларуси, комментируя высказывания Максаковой.

Собеседник агентства отметил, что в данной связи можно пояснить механизм задержания лиц в пограничных пунктах пропуска. "Речь, вероятнее всего, идет о пункте пропуска "Новая Гута". Если лицо находится в списке, заявленных в международный, межгосударственный розыск, по линии Интерпола, спецслужбы или правоохранительных органов СНГ, то пограничные службы задерживают и передают это лицо органам внутренних дел, другим компетентным органам", сказал он.

В понедельник появилось интервью украинскому телеканалу, в котором певица утверждала, что "на блокпосту Гомеля останавливают водителя (Дениса Вороненкова), и туда вызываются якобы пограничники. А на самом деле приезжает два автобуса с эфэсбэшниками, нашего водителя крадут".

По словам Максаковой, его допрос длился 12 часов, после чего его отпустили и он вернулся в Киев. Певица не рассказала, о чем его спрашивали на допросе, но заявила, что готова предоставить информацию о людях, которые "похитили" водителя Вороненкова, высшему руководству Беларуси.

Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит 23 марта 2016 года : когда он выходил из отеля в сопровождении охраны, к нему подошел мужчина и несколько раз выстрелил из пистолета. Охранник Вороненкова, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице.