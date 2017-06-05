Белорусский блогер собрал тысячи своих фанатов-подростков в торговом центре Минска

Популярный белорусский блогер Влад Бумага 5 июня пригласил своих фанатов на встречу в честь своего дня рождения. О месте и встрече он заранее объявил на своем канале на YouTube. Молодому человеку исполнился 21 год.



Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

Местом проведения мероприятия стал минский торговый центр Galleria, с которым изначально было оговорено проведение встречи. Однако организаторы удивились такому скоплению народа: вместо ожидаемых 500−1000 человек посмотреть на модного блогера пришли около 3000 подростков 10−15 лет. Дети ожидали Влада на первом этаже ТЦ, где была установлена сцена, а также стояли у перил на 2-м и 3-м этажах. Наш корреспондент заметил в толпе и родителей, сопровождавших детей, но их было совсем немного.

Публикация от Влад Бумага (@a4omg) Июн 5 2017 в 12:31 PDT

Корреспондент TUT.BY, оказавшийся в торговом центре, рассказал, что охрана не ожидала такого наплыва гостей. Когда виновник встречи задержал начало мероприятия, один из охранников возмутился, попросив блогера выйти на сцену, т.к. «одной девочке на ногу наступили, а другую немного придавили в толпе».

Планировалось, что встреча продлится 2 часа, но охрана распорядилась, чтобы до 19 все закончилось, иначе вызовут ОМОН.



Фото со страницы Влада Бумаги во «ВКонтакте»

Влад Бумага вышел на сцену, где ответил на вопросы фанатов. Поклонники спрашивали у блогера, где он живет и о чем снимает видео.

Потом подростки поздравили блогера, скандируя на весь торговый центр: «С днем рождения!».

После чего блогер покинул ТЦ, получив от своих поклонников горы подарков.



В основном подростки дарили небольшие мягкие игрушки и шоколадки. Скриншот из Instagram

Влад Бумага — популярный белорусский блогер, у которого 1,68 млн подписчиков на YouTube , а также 473 тысячи подписчиков в Instagram . Влад общается с подростками в своих видео на различные темы. На сегодняшний день самый популярный ролик — где Влад тайно переночевал в батутном центре.