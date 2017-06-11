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Facebook сможет угадывать настроение пользователей
11.06.2017 21:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн — Sputnik. Социальная сеть Facebook приобрела патент на технологии, которые позволят анализировать эмоции пользователей, сообщают СМИ.
Разработчики Facebook сообщили о своих планах ввести в социальной сети систему, которая позволит распознать настроение пользователей. Планируется, что это будет происходить с использованием ключевых слов, анализа скорости набора текстов и вставляемых в сообщение смаайликов.
© Sputnik Виталий Аньков
Возможно, также будет задействована веб-камера, установленная на персональном устройстве, позволяющая отслеживать мимику и выражение лица.
Сообщается, что эта разработка позволит более адресно предлагать пользователям рекламу. Планируется, что система будет определять настроение и подбирать подходящие для настроения страницы. Это должно значительно увеличить прибыль компании.
Это не первая попытка внедрить подобную систему в социальных сетях. До этого ее планировали ввести для спасения людей, находящихся в депрессии. Сроки воплощения этой системы Facebook пока неизвестны.
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Соцсеть сможет отслеживать настроение пользователей в режиме реального времени при помощи искусственного интеллекта.
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