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Facebook сможет угадывать настроение пользователей

11.06.2017 21:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июн — Sputnik. Социальная сеть Facebook приобрела патент на технологии, которые позволят анализировать эмоции пользователей, сообщают СМИ.

Разработчики Facebook сообщили о своих планах ввести в социальной сети систему, которая позволит распознать настроение пользователей. Планируется, что это будет происходить с использованием ключевых слов, анализа скорости набора текстов и вставляемых в сообщение смаайликов.

Facebook сможет угадывать настроение пользователей
© Sputnik Виталий Аньков
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Возможно, также будет задействована веб-камера, установленная на персональном устройстве, позволяющая отслеживать мимику и выражение лица.

Сообщается, что эта разработка позволит более адресно предлагать пользователям рекламу. Планируется, что система будет определять настроение и подбирать подходящие для настроения страницы. Это должно значительно увеличить прибыль компании.

Это не первая попытка внедрить подобную систему в социальных сетях. До этого ее планировали ввести для спасения людей, находящихся в депрессии. Сроки воплощения этой системы Facebook пока неизвестны.

 
Теги: Минск
 
 
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Соцсеть сможет отслеживать настроение пользователей в режиме реального времени при помощи искусственного интеллекта.

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