Лукашенко: Учения ОДКБ должны пройти открыто

Александр Лукашенко принял в Минске министров обороны стран ОДКБ. Какие вопросы обсуждались, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Казей.

Ситуация в зоне ответственности ОДКБ обостряется, и об этом все осведомлены, заявил президент Беларуси. Поэтому плотное сотрудничество необходимо ради стабильности в регионе, работать нужно не только в формате шестерки. Осенью по предложению Александра Лукашенко пройдут масштабные учения «двойки»: Беларуси и России.

«Мы никого не пугаем. Нам чужого не надо. Поэтому мы будем отрабатывать все то, что отрабатывают наши потенциальные соперники. Мы обучаем армию и будем ее обучать защищать нашу территорию, наше государство, наши народы», - заявил Лукашенко.