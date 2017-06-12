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Лукашенко: Учения ОДКБ должны пройти открыто

13.06.2017 19:35 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Александр Лукашенко принял в Минске министров обороны стран ОДКБ. Какие вопросы обсуждались, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Казей.

Ситуация в зоне ответственности ОДКБ обостряется, и об этом все осведомлены, заявил президент Беларуси. Поэтому плотное сотрудничество необходимо ради стабильности в регионе, работать нужно не только в формате шестерки. Осенью по предложению Александра Лукашенко пройдут масштабные учения «двойки»: Беларуси и России.

«Мы никого не пугаем. Нам чужого не надо. Поэтому мы будем отрабатывать все то, что отрабатывают наши потенциальные соперники. Мы обучаем армию и будем ее обучать защищать нашу территорию, наше государство, наши народы», - заявил Лукашенко.

У армий шести стран-участниц расписан весь год. Несколько тактических мероприятий пройдут на территории России, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. Маневры ОДКБ запланированы и на эту осень.

Собрание народов
 
Теги: Минск
 
 
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В следующем году совместные тактические мероприятия пройдут в России, Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане.

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