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Лукашенко: Учения ОДКБ должны пройти открыто
13.06.2017 19:35 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко принял в Минске министров обороны стран ОДКБ. Какие вопросы обсуждались, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Казей.
Ситуация в зоне ответственности ОДКБ обостряется, и об этом все осведомлены, заявил президент Беларуси. Поэтому плотное сотрудничество необходимо ради стабильности в регионе, работать нужно не только в формате шестерки. Осенью по предложению Александра Лукашенко пройдут масштабные учения «двойки»: Беларуси и России.
«Мы никого не пугаем. Нам чужого не надо. Поэтому мы будем отрабатывать все то, что отрабатывают наши потенциальные соперники. Мы обучаем армию и будем ее обучать защищать нашу территорию, наше государство, наши народы», - заявил Лукашенко.
У армий шести стран-участниц расписан весь год. Несколько
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