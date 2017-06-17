Записки заключенного: один срок на всех

Василий Винный, специально для Sputnik.

"Ну, а что нам? Мы поели, поспали, сходили на работу — и все, а вот наши родственники страдают: передачи собирают, ищут деньги и, самое главное, не знают, как мы здесь, боятся, переживают за нас. Многим родным наше заключение дается тяжелее, чем нам", — говорил мне зек, отсидевший не один год.

Перед тем, как "сесть", подкопите деньжат

Мне повезло: весь срок меня "грели" (помогали материально) родственники. На все вопросы о том, во сколько им вылилось мое "приключение", они отвечали, что "вылилось". Но по некоторым оговоркам я понял, что мое пребывание в тюрьме влетело моим родным "в копеечку". Так что, если вдруг решите ненадолго "присесть" в зону, постарайтесь заранее отложить крупную сумму денег, которая полностью уйдет на ваш "грев".



© Sputnik Виталий Аньков Записки заключенного: разные зеки – разные права

Моя мать рассказывала мне о женщине, у которой оба сына сидели за экономические преступления. Матери познакомились в тюрьме, ожидая свидания с детьми.

Старшему сыну Людмилы (назовем ее так) какие-то ушлые знакомые предложили стать директором фирмы, работавшей в сфере нефтеторговли. Естественно, сын, не имевший экономического образования, согласился (кто же не хочет в 20 с небольшим побыть директором и красиво пожить, при этом не особо напрягаясь?). Так же естественно, что эта фирма долго не просуществовала. И не менее естественно, что из всех людей, работавших с этим предприятием, посадили лишь директора, для чего, собственно, он и был нужен.

Срок Людмилин сын получил не очень большой — лет шесть, но поскольку на него еще "повесили" огромный иск, сидеть ему предстояло от звонка до звонка и выплачивать государству деньги, которых он никогда не видел. Семья начала потихоньку платить по исковым требованиям в надежде, что появится хоть какой-то шанс на досрочное освобождение. И тут младший ребенок решил спасти ситуацию: сказал, что заработает денег, чтобы помочь брату, влез в какое-то сомнительное дело и тоже сел по экономической статье.

У отца случился инфаркт, после которого он медленно отходил, а мать ездила по тюрьмам на свидания к сыновьям.

Так, из достаточно обеспеченной семьи они стали еле сводящими концы с концами стариками: все деньги уходили на передачи детям и исковые выплаты.

"А вы это в зону берете? Давайте, я вам помогу!"

Мама, приезжая на свидания, удивленно рассказывала, что на рынке, когда она собирала мне передачу, многие продавщицы сами спрашивали, не в зону ли она покупает продукты. Когда мать говорила, что именно туда, продавцы ей советовали купить другую колбасу, которая будет получше для зоны, или другой чай.



© Sputnik Алексей Филиппов Записки заключенного: по всем правилам

Похожая история произошла, когда она села с сумкой в такси.

"В тюрьму везете?" — участливо спросил таксист.

"В тюрьму", — подтвердила мать.

Тогда таксист ей посочувствовал и рассказал, что кто-то из его дальних родственников сейчас тоже сидит, и ему "всем миром" собирают передачи.

"Складывается впечатление, будто у нас если кто-то и не сидел, то его знакомые или родные обязательно находятся за решеткой", — однажды заметила моя мать.

Нужна помощь

Условно зеков можно разделить на две категории: тех, кто постоянно что-то просит у своих родных, и тех, кто экономит семейный бюджет, пытаясь максимально себя в зоне обеспечить сам.

На одном из свиданий в СИЗО мать рассказывала, как в очереди познакомилась с женщиной, у которой сидел сын, бывший коммерсант. Так вот, та женщина все время плакала: сын постоянно рассказывал ей о том, как тяжело сидеть в СИЗО, как плохо кормят и как ему всего не хватает. Женщина из последних сил старалась помочь своему отпрыску.



© Sputnik Иван Руднев Записки заключенного: кто не без греха

Таких зеков сидело немало. Они постоянно требовали от родственников помощи, причем с таким видом, будто те им были должны, и родные, в основном, престарелые родители, везли в колонию сумки, наполненные дорогими сигаретами, колбасами и сладким.

Кроме тех, кто хотел просто красиво жить и вкусно кушать, в зоне находились заядлые игроки, так называемые "шпилевые" (от слова "шпилить" — играть). Чаще всего, они проигрывались профессиональным "кидалам" и просили у родственников денежные переводы и дорогие сигареты, иногда на несколько сотен долларов в месяц, чтобы отдать долги.

"Запрет" в себе

Еще зеки делились на тех, кто спокойно сидел, никуда не лез и старался досрочно освободиться: они обычно не тревожили родных лишними проблемами и единственным "запретом", который им приносили родственники, были каши (в зоне разрешены только хлопья быстрого приготовления). Но были и те, кто жить не мог без мобильников, и вот они уже тянули из близких либо телефоны с симками, либо сотни долларов на покупку (с огромной наценкой) гаджетов в зоне. Стоит отметить, что телефонами пользовались, чтобы общаться, в основном, с женщинами…

Единственной возможностью передать заключенным что-то запрещенное было длительное свидание, когда родные несколько суток живут вместе в специальном здании гостиничного типа. И вот уже к этому мероприятию зеки готовились со всей ответственностью, поскольку нужно было придумать, как вынести "запрет" из КДС (комнаты длительных свиданий) через шмон (обыск) в жилую часть зоны. Как зеки выносят запрещенные вещи со свиданий, — это отдельная тема.

А вот как приносят мобильники и сим-карты зекам родственники, в частности, жены, некоторые заключенные мне рассказывали. Хотя и так, думаю, понятно, что эти "запреты" дамы прячут "в себе". Поэтому периодические и довольно унизительные раздевания приезжающих на свидание девушек (этим занимаются только сотрудники женского пола, тут все строго), происходят не из любви к искусству, а вполне вероятно, потому что сам зек кому-то ляпнул, что ему должны привезти телефон, а те люди донесли оперу.



© Sputnik Максим Богодвид Записки заключенного: казнить нельзя помиловать

Что удивительно

Что удивительно — родственники заключенных, как правило, более сплоченны, чем сами зеки. У родственников не было ни "коней", ни "петухов", ни "крыс", ни "козлов", ни стукачей, и они не плели никаких интриг друг против друга, в отличие от зеков. У них были только близкие и любимые, попавшие в беду, которым требовалась помощь. И были боль, ожидание и тревога, понять которые могли лишь те, кто стоял рядом, держа передачу в руках и ожидая своей очереди пройти на свидание.

И пока "близкие и любимые, попавшие в беду", пытались выяснить, кто главнее в зоне, кого можно "сожрать", а о кого сломаешь зубы, пока эти страдальцы плели друг против друга интриги и занимались еще черт знает чем, — матери, отцы, сестры, жены, сыновья и братья искали деньги, чтобы собрать передачу, выполняли различные поручения, о которых просили заключенные, и всячески пытались им скрасить неволю.

Их объединяла общая беда, они всячески помогали друг другу, успокаивали и делились своими историями. Ведь, по сути, прав был тот зек, который сказал, что сидят не зеки, а их родные и близкие.





Мнение автора может не совпадать с позицией редакции