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Челюскинский парк в Минске украсили более 100 фоторепродукций

18.06.2017 11:27 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Челюскинский парк в Минске в честь 950-летия города украсили более 100 фоторепродукций.

«На заборе Парка Челюскинцев мы представляем уже четвертый год именно архитектурное наследие нашей страны. Это светские и религиозные здания, ратуши и многое другое», - рассказал автор проекта Александр Алексеев.

Галерея растянулась на два километра. На фото изображены городские усадьбы, интерьеры, ратуша, православные и католические церкви. Все работы выполнены на специальном материале, которым не страшен ни дождь, ни жара.

Экспозицию для этой выставки собирали более 15 лет. Официально юбилей белорусской столицы будут отмечать 9 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
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Экспозицию представили в честь 950-летия белорусской столицы.

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