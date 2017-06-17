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Челюскинский парк в Минске украсили более 100 фоторепродукций
18.06.2017 11:27 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Челюскинский парк в
«На заборе Парка Челюскинцев мы представляем уже четвертый год именно архитектурное наследие нашей страны. Это светские и религиозные здания, ратуши и многое другое», - рассказал автор проекта Александр Алексеев.
Галерея растянулась на два километра. На фото изображены городские усадьбы, интерьеры, ратуша, православные и католические церкви. Все работы выполнены на специальном материале, которым не страшен ни дождь, ни жара.
Экспозицию для этой выставки
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Экспозицию представили в честь 950-летия белорусской столицы.
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