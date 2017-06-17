Челюскинский парк в Минске украсили более 100 фоторепродукций

Челюскинский парк в Минске в честь 950-летия города украсили более 100 фоторепродукций.

«На заборе Парка Челюскинцев мы представляем уже четвертый год именно архитектурное наследие нашей страны. Это светские и религиозные здания, ратуши и многое другое», - рассказал автор проекта Александр Алексеев.

Галерея растянулась на два километра. На фото изображены городские усадьбы, интерьеры, ратуша, православные и католические церкви. Все работы выполнены на специальном материале, которым не страшен ни дождь, ни жара.

Экспозицию для этой выставки собирали более 15 лет. Официально юбилей белорусской столицы будут отмечать 9 сентября.