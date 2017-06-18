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Местная черешня на рынках Бреста может стать дефицитом

19.06.2017 11:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Урожай местной ягоды в области в этом году будет гораздо ниже прошлых лет, пишет «Брестская газета».


Фото: Людмила Селех

На рынке «Центральный» в Бресте активно продают местную клубнику. Белорусской черешни в будний день 13 июня «БГ» там не нашла. По прогнозам, будет ее в этом сезоне мало.

«В этом году очень мало черешен, как никогда. Померзли цветы. Если прежние годы с одного дерева мы собирали по 6−7 больших ведер, то в этом, может, наберется одно, максимум полтора», — говорит брестчанка Надежда.

По ее словам, не очень хороший урожай этой ягоды у нее случался и раньше: из-за засухи или несвоевременной обработки деревьев. Но такого бедного на черешню года она не припомнит.


То, что урожай этой ягоды в области будет существенно ниже прошлых лет, подтверждают и специалисты.

«Погода весной не способствовала хорошему урожаю вишен и черешен, заморозки пришлись на самый период их цветения, практически весь цвет слетел. Кое-где и яблоневые сады у нас подхватило», — поясняет заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виталий Кулак.

Однако, по словам специалиста, яблок должно хватить всем — в области много садов. А вот по черешням, вишням будет чувствоваться существенная недостача. Это касается и алычи, и других культур.

«В Брестской области в этом году ожидать на рынке урожай косточковых культур (черешня, вишня, абрикос, персик, слива), особенно в западных и южных районах не приходится. Возможно, в Барановичском районе косточковые зацвели позже, и после заморозка там может быть некоторый урожай. В целом, ситуация по области плохая и не только по ягодам. Виды на урожай яблок и груш слабые. Урожай будет там, где сооружен капельный полив. Из-за засухи в течение месяца, у частников и некоторых промышленных садах наступил преждевременный сброс завязи», — говорит биолог и агроном Анатолий Кравчук.


Кстати, больших производственных садов вишни и черешни в области нет. На рынках Бреста часть черешни привозная, а местная поступает в основном с личных подворьев. Во вторник на брестском рынке «Центральный» за килограмм привозной черешни просили в среднем 6 рублей 50 копеек. Можно было найти и по 5 рублей, но вид у нее был не совсем товарный. Отборная же черешня, как с картинки, стоила 8−9 рублей. Местной черешни во время своего визита на «колхозку» «БГ» не нашла.


Программисты области на свою среднюю начисленную зарплату за апрель в размере 1976 рублей могли бы купить 13 июня 304 кг черешни стоимостью 6,50 рубля за кило. А библиотечные работники, музейные сотрудники и другие работники сферы культуры, где традиционно самые низкие зарплаты, за свою среднюю апрельскую получку — 383,4 рубля — смогли бы купить по такой же цене лишь 59 кг этой ягоды.

Примерно такие же цены на черешню были на рынке в Бресте и год назад: в двадцатых числах июня и привозная, и местная черешня стоила от 55 до 95 тысяч. Повлияет ли нынешний неурожай на ее стоимость на рынке — скоро узнаем. С одной стороны, цены могли бы подняться из-за бедного урожая. Но покупательская способность у людей низкая, цены на привозную черешню остались примерно на уровне прошлого года. Поэтому смеем предположить, что и наша, родная ягода не подскочит в цене. Просто ее будет мало.

 
Теги: Брест
 
 
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По прогнозам, будет ее в этом сезоне мало.

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