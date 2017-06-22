Обвиняемый в коррупции бывший генеральный директор ОАО «Бакалея Могилев» Виталий Курносов заявил о раскаянии в получении взяток.

Дело Курносова, об аресте которого стало известно в сентябре 2016 года, по ч. 1,2 ст. 430 Уголовного кодекса (Получение взятки) рассматривает суд Октябрьского района Могилева. Подсудимый признал вину в инкриминируемых ему многочисленных фактах взяточничества.

Выступая 23 июня с последним словом, бывший гендиректор привел многочисленные положительные факты своей личной и трудовой биографии.

Так, по его словам, он с отличием закончил учебные заведения, был самым молодым председателем Хотимского райпо, отличником потребкооперации, имел ряд благодарностей, в том числе от президента Беларуси, Администрацию управления которого в свое время закончил.

После создания с его участием ОАО «Бакалея Могилев» в акционерном обществе были трудоустроены 400 человек. Сегодня, как утверждает Курносов, акционерное общество оказывает спонсорскую помощь. Он же сам удостоен звания «Человек года» в Могилевской области.

«Я полностью осознал свою вину и очень сильно каюсь за сделанное. Прошу высокий суд признать мою явку с повинной, чистосердечное признание, уплату незаконно полученного дохода», — заявил подсудимый, отметив, что уже перенес «очень много горя»: похоронил старшего сына, а старшая внучка — дочь младшего сына болеет очень редкой болезнью и является инвалидом.

«Я до конца своих дней буду искупать свою вину — морально и физически. Высокий суд, я так сильно все осознал и так сильно все это переживаю, руку кладу на сердце. Прошу вас, если можно, не наказывайте меня очень сильно», — сказал Курносов.

Как сообщалось, сторона обвинения затребовала для обвиняемого 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. По мнению прокурора, у Курносова необходимо также конфисковать имущество и на пять лет лишить его права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, юридически значимых действий.

Защита просила суд вынести наказание, не связанное с лишением свободы. Оглашение приговора назначено на 26 июня.