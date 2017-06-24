Миссия МОТ: В Беларуси, кажется, есть консенсус относительно социальной справедливости

Во время визита в Минск миссия Международной организации труда (МОТ) договорилась с представителями правительства и профсоюзов Беларуси продолжить совместную работу по ряду важных вопросов, в том числе касающихся применения конвенций МОТ. Об этом БелаПАН сообщил специальный советник генерального директора Международного бюро труда Кари Тапиола.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Миссия МОТ посетила Беларусь 20−23 июня. По словам Тапиолы, эксперты провели трехдневный тренинг для белорусских судей по международным правовым нормам, а также встретились с представителями министерств труда и социальной защиты, юстиции, иностранных дел, внутренних дел, Министерства по налогам и сборам. Помимо этого, миссия провела переговоры с представителями всех профцентров и организациями нанимателей, а также приняла участие в заседании трехстороннего Национального совета по социальным и трудовым вопросам.

В ходе встреч обсуждались вопросы, касающиеся конвенции МОТ о принудительном труде и нашумевшего декрета № 3 президента Беларуси «О предупреждении социального иждивенчества». «Декрет № 3 сейчас приостановлен. Нам сообщили, что разрабатывается новая концепция. Кроме того, у миссии возникли вопросы о влиянии некоторых других декретов. Правительство направит по ним дополнительную информацию в Комитет экспертов МОТ», — подчеркнул Тапиола. На основе информации, предоставленной миссией МОТ, правительством и профсоюзами Беларуси, комитет экспертов подготовит свое заключение, добавил он.

«Необходимо усилить защиту работников в то время, когда технологии, рабочие места и структура принятия решений изменяются во всем мире. В Беларуси, кажется, есть консенсус относительно целей социальной справедливости, что является основополагающей отправной точкой», — сказал Тапиола.

В свою очередь сайт Белорусского независимого профсоюза сообщает, что на встрече с миссией МОТ 20 июня обсуждалась возможность невключения вопроса о ситуации в Беларуси (впервые за много лет) в повестку дня 106-й сессии Международной конференции труда, которая проходила в Женеве 5−16 июня. Как пояснили представители МОТ, причиной стало то, что белорусское правительство слишком поздно прислало свой доклад, в связи с чем он был поздно переведен и в результате не включен в повестку дня сессии.

На встрече члены миссии МОТ высказали уверенность в скорой отмене декрета № 3.