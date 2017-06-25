Бывший гендиректор ОАО «Бакалея Могилев» Виталий Курносов приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор оглашен 26 июня в суде Октябрьского района Могилева.

Об аресте Курносова стало известно в сентябре 2016 года. Он обвинялся в получении взятки по ч.1 и 2 ст. 430 Уголовного кодекса.

Подозреваемый признал вину, заявил о раскаянии и просил суд не наказывать его «очень сильно». Сторона обвинения затребовала для Курносова 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, защита просила суд вынести наказание, не связанное с лишением свободы.

Согласно оглашенному приговору, суд признал бывшего гендиректора «Бакалеи Могилев» виновным в инкриминируемых ему многочисленных фактах взяточничества.

«Назначить Курносову наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также выполнением юридически значимых действий сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима», — зачитала приговор судья Татьяна Михайлова, отметив, что вердикт может быть обжалован и опротестован в Могилевском областном суде.

На вопрос БелаПАН, намерен ли он обжаловать приговор, Виталий Курносов ответил: «Буду обдумывать».