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Возле Дроздов минчанина укусила гадюка
26.06.2017 16:16 — Новости Общества | Tut.by
Ядовитая змея укусила мужчину возле водохранилища Дрозды в столице, сообщили
Змея укусила минчанина в лесопарковой зоне во время прогулки. При поступлении в реанимацию Минской районной больницы ему оказали необходимую помощь. Сейчас угрозы для жизни или здоровья мужчины нет.
Медики говорят, что укусы змей в Беларуси — достаточно редкое явление. Однако если это произошло, необходимо на место укуса наложить чистую повязку и вызвать скорую помощь.
Отметим, что единственный вид ядовитых змей в Беларуси — это гадюки.
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Мужчину забрали в реанимацию.
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