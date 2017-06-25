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Возле Дроздов минчанина укусила гадюка

26.06.2017 16:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Ядовитая змея укусила мужчину возле водохранилища Дрозды в столице, сообщили БЕЛТА в Минской районной больнице.


Водохранилище Дрозды. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Змея укусила минчанина в лесопарковой зоне во время прогулки. При поступлении в реанимацию Минской районной больницы ему оказали необходимую помощь. Сейчас угрозы для жизни или здоровья мужчины нет.

Медики говорят, что укусы змей в Беларуси — достаточно редкое явление. Однако если это произошло, необходимо на место укуса наложить чистую повязку и вызвать скорую помощь.

Отметим, что единственный вид ядовитых змей в Беларуси — это гадюки.

 
 
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