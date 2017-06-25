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МИД сравнил противников парадов с нацистами

26.06.2017 18:09 — Новости Общества | БДГ  
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Представитель белорусского МИД назвал «белорусских радикалов», которые подписывают петицию против парадов, идейными потомками опасных нацистов.

Об этом пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров заявил на пресс-конференции 26 июня в Минске.

Несколько дней назад начался сбор подписей под петицией, направленной против парадов в Минске. Авторы документа заявляют, что скопление большого количества военной техники в центре города увеличивает загазованность и наносит ущерб экологии города и вредит здоровью граждан. Техника также наносит повреждения дорожным покрытиям, которые потом необходимо чинить и приводить в порядок.  

«Просим рассмотреть возможность перенести проведение парадов с использованием тяжелой военной техники за пределы города Минска! Для этого существуют специально предназначенные для этого площадки за пределом города, например, на военные полигоны», – говорится в петиции, размещенной на сайте petitions.by. под петицией подписались уже 4543 человека (на момент написания заметки).

Макаров заявил, что парады в День Независимости проводятся уже 20 лет – с 1997 года, и будут проводиться в дальнейшем.

Он отметил, что праздник «не стал праздником белорусских радикалов, тех, кто является идейными потомками Вильгельма фон Кубе», одного из самых опасных нацистских преступников. Тех, кто выступает против советов, пресс-секретарь Минобороны сравнил с коллаборационистами времен Второй мировой войны и напомнил, что в Беларуси они составляли около 10% населения.

Напомним, что 24 июня во время репетиции парада в Минске танк сломал дерево и врезался в столб на проспекте Независимости.

Позже в МИДе заявили, что ДТП произошло из-за дождливой погода и плохого дорожного покрытия. 

Фото: absolvo.ru

 
Теги: Минск
 
 
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Представитель белорусского МИД назвал «белорусских радикалов», которые подписывают петицию против парадов, идейными потомками опасных нацистов.

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