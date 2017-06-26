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Парфюмированную воду почти на 100 тысяч долларов пытались контрабандой ввезти в Беларусь

27.06.2017 18:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Парфюмированную воду известного бренда на сумму более 200 тыс. белорусских рублей пытались ввезти в страну без декларирования. Об этом сообщает пресс-служба Минской региональной таможни.

Контрабандную продукцию обнаружили в пункте таможенного оформления «Колядичи» в железнодорожном контейнере, который следовал из Объединенных Арабских Эмиратов. 3 тысячи единиц незаявленной парфюмированной воды были адресованы минскому индивидуальному предпринимателю. Таким образом субъект хозяйствования пытался сэкономить на таможенных платежах более 55 тыс. белорусских рублей.



Поскольку фактическое количество, наименование и стоимость парфюмерии не соответствовали заявленным в документах сведениям, товар предварительной оценочной стоимостью более 200 тыс. белорусских рублей изъят.
По данному факту сотрудниками Минской региональной таможни начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь (Недекларирование товаров). Материалы дела направлены в суд.

 
 
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Поскольку фактическое количество, наименование и стоимость парфюмерии не соответствовали заявленным в документах сведениям, товар предварительной оценочной...

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