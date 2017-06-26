День Независимости в Гродно: салют и выставка военной техники

Праздничные гуляния в честь Дня Независимости в областном центре будут проходить на семи площадках, а вечером всех ждет фейерверк. Логотипом праздника станет сердце красно-зеленого цвета с белорусским орнаментом и надписью "Я люблю маю Краiну!"

Праздничные мероприятия 3 июля в Гродно начнутся в 10 часов утра в парке Жилибера возле памятника воинам и партизанам. Здесь пройдет торжественный митинг, парад-шествие и возложение цветов.

"Затем праздничные мероприятия развернутся на семи площадках города, где будут звучать музыкальные признания в любви к своей стране и к своему городу", — рассказал Sputnik заместитель директора по культурно-массовым мероприятиям Гродненского городского центра культуры Евгений Альферович.

Развлечения будут 3 июля будут на любой вкус и возраст. Организаторы приготовили сюрпризы как для детей, так и для их родителей, бабушек и дедушек — для всех, кто решит отпраздновать День Независимости в Гродно.

Военная техника на площади Тизенгауза

Время работы: 11:00-17:00 Площадь Тизенгауза на день станет копией военного музея. Здесь можно будет увидеть боевые машины, артиллерийские орудия, командно-штабные машины, минометы, гранатометы и многое другое. В программе — угощение солдатской кашей.

Фотозона с чемпионами по хоккею на площади Ленина

Время работы: 12:00-16:00. Площадь Ленина превратится в большую спортивную площадку. Здесь разместится фотозона чемпиона Беларуси по хоккею — хоккейного клуба "Неман", а сами игроки устроят автограф-сессию. По соседству будут проходить мастер-классы по различным видам единоборств, по теннису, футболу, эстетической гимнастике и скандинавской ходьбе. В течение дня состоится турнир по стритболу. Также гости смогут купить спортивную сувенирную атрибутику.

Все для детей в парке Жилибера

Время работы: 12:00-18:00. В парк Жилибера организаторы приглашают гродненских детей. Именно здесь пройдет первый городской конкурс по плетению косичек на пони (с 12:00 до 12:30). На сцене состоится концерт, подготовленный детскими коллективами. На площадке вокруг фонтана соберутся юные художники, которые нарисуют мелом на асфальте любимую Беларусь.

Здесь же развернутся и тематические площадки МЧС, Гроднооблгаза, милиции, на которых ребята увидят выставку современной техники, показательные выступления, поучаствуют в интерактивных играх, викторинах (с 12:00 до 16:00).

Весь день в парке будут работать аттракционы, продаваться сладкая вата и попкорн, работать летние кафе.

Квест в швейцарской долине

Время работы: 12:00-17:00. Площадка от БРСМ разместится в швейцарской долине в парке Жилибера. Здесь пройдет Патриотическая акция с участием членов БРСМ "Голос Победы в сердцах Поколений" (14:00-15:30), затем — игра-квест "Моя Беларусь!". В течение дня будут проходить концерты.

Музыкальный Бродвей на улице Советской

Время работы: 12.00-16.00. На пешеходной Советской 3 июля горожанам предложат потанцевать, спеть и повеселиться. Так, на площадке возле загса будет звучать живая музыка. Здесь выступят клуб любителей бардов, судия шансона, духовая группа и эстрадный концерт.

Возле бывшего универмага коллектив GrodnoDanceArt познакомит с социальными танцами. А по всей улице будут гулять шаржисты и мимы, играть уличные музыканты, развернется торговля. Здесь же гродненцы найдут зону для селфи — большое сердце красно-зеленого цвета из шаров. А возле молодежного центра желающие смогут поиграть в гольф.

Загадаем желания на площади Советской

Время работы: 13:00-21:00. На площади Советской напротив сцены развернется большой ресторан под открытым небом. Посетители смогут, сидя за столиками, смотреть концерт. Также на площади пройдет выставка ретромашин и мототехники от любительских объединений "ТехноДром", "Винтаж", "Grizzly", "Носорог". Горожан ждет театрализованное представление рыцарей от историко-патриотического клуба "Кром".

А в 19:00 всех присутствующих позовут поучаствовать в массовой акции. Каждый сможет запустить в небо воздушный шар со спрятанным в него желанием.

Салют и концерт на Кургане Славы

Время работы: 19:00-23:00. Вечером праздничные мероприятия переместятся на окраину города. Возле Кургана Славы пройдет концертно-развлекательная программа от компании Velcom и концерт с участием местных артистов.

В 22:50 стартует республиканская акция "Споем гимн вместе!". А в 23:00 начнется праздничный салют.