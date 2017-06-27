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165 камер наружного видеонаблюдения установлено на улицах Пинска
28.06.2017 07:18 — Новости Общества | Tut.by
165 камер наружного видеонаблюдения установлено на улицах Пинска. 104 из них выведены в оперативную службу Пинского ГОВД, пишет Медиа-Полесье.
По словам начальника Пинской милиции Валерия Сороченко с помощью камер, которые выведены на мониторы оперативной службы ГОВД можно в режиме онлайн наблюдать за обстановкой на улицах столицы Полесья и вести запись изображения.
Что касается эффективности их использования, то в Пинске, на конец мая текущего года, с помощью информации полученной с камер видеонаблюдения было раскрыто 18 преступлений (27% от общего числа зарегистрированных преступлений).
Не доволен руководитель пинских милиционеров качеством картинки передаваемой с пяти видеокамер установленных по периметру площади Ленина. Там часто проходят массовые мероприятия, поэтому в целях обеспечения безопасности есть необходимость в установке более совершенного оборудования.
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С помощью камер, которые выведены на мониторы оперативной службы ГОВД можно в режиме онлайн наблюдать за обстановкой на улицах города.
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