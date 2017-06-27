165 камер наружного видеонаблюдения установлено на улицах Пинска. 104 из них выведены в оперативную службу Пинского ГОВД, пишет Медиа-Полесье.

По словам начальника Пинской милиции Валерия Сороченко с помощью камер, которые выведены на мониторы оперативной службы ГОВД можно в режиме онлайн наблюдать за обстановкой на улицах столицы Полесья и вести запись изображения.

Что касается эффективности их использования, то в Пинске, на конец мая текущего года, с помощью информации полученной с камер видеонаблюдения было раскрыто 18 преступлений (27% от общего числа зарегистрированных преступлений).

Не доволен руководитель пинских милиционеров качеством картинки передаваемой с пяти видеокамер установленных по периметру площади Ленина. Там часто проходят массовые мероприятия, поэтому в целях обеспечения безопасности есть необходимость в установке более совершенного оборудования.