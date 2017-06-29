Стали известны результаты ЦТ по биологии

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по биологии стали известны абитуриентам вечером в пятницу.



© Pixabay Абитуриенты получили результаты ЦТ по математике

Тестирование по биологии абитуриенты писали 20 июня. Всего ЦТ по этому предмету захотели сдать почти 30 тысяч человек по всей стране.

Результаты ЦТ пришли уже в пятницу 30 июня — спустя десять дней после сдачи тестирования. Первыми свои баллы по биологии узнали подписанные на смс-рассылку Республиканского института контроля знаний (РИКЗ).

Ожидается, что на сайте РИКЗ баллы появятся днем в субботу.

По состоянию на сегодня абитуриентам уже известны результаты ЦТ по русскому и белорусскому языкам, обществоведению и математике. Ожидали на этой неделе и баллы за тестирование по иностранным языкам, однако точных дат публикации результатов РИКЗ не называет.

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