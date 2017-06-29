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Стали известны результаты ЦТ по биологии
30.06.2017 16:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июн — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по биологии стали известны абитуриентам вечером в пятницу.
Тестирование по биологии абитуриенты писали 20 июня. Всего ЦТ по этому предмету захотели сдать почти 30 тысяч человек по всей стране.
Результаты ЦТ пришли уже в пятницу 30 июня — спустя десять дней после сдачи тестирования. Первыми свои баллы по биологии узнали подписанные на смс-рассылку Республиканского института контроля знаний (РИКЗ).
Ожидается, что на сайте РИКЗ баллы появятся днем в субботу.
По состоянию на сегодня абитуриентам уже известны результаты ЦТ по русскому и белорусскому языкам, обществоведению и математике. Ожидали на этой неделе и баллы за тестирование по иностранным языкам, однако точных дат публикации результатов РИКЗ не называет.
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Подписанные на смс-рассылку РИКЗ абитуриенты получили свои баллы за экзамен первыми.
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