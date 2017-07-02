МВД: на парад в честь Дня независимости в Минске пришли 250 тысяч человек

По предварительным данным, за парадом в честь Дня независимости в Минске наблюдали около 250 тысяч человек, сообщает МВД.

3 июля на подходах к стеле «Минск — город-герой», месту проведения парада, традиционно работали пропускные пункты. В этом году их было 130. Для ветеранов, людей с ограниченными возможностями и семей с маленькими детьми были предусмотрены отдельные КПП.

Накануне праздника белорусская милиция перешла на усиленный вариант несения службы. При МВД, ГУВД Мингорисполкома и УВД областей были созданы оперативно-ситуационные штабы, которые координировали работу правоохранителей. Как столичные милиционеры обеспечивали порядок на День независимости — 2017, смотрите в ролике МВД.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

