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Бывший директор Крупского райагросервиса получил взяток на 5000 рублей

05.07.2017 16:34 — Новости Общества | Tut.by  
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УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ОАО «Крупский райагросервис», который был задержан сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Миноблисполкома с поличным при получении взятки в сумме 850 рублей в феврале 2017 года.

По данным следствия, мужчина, уполномоченный осуществлять руководство финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельностью предприятия, использовал служебные полномочия в корыстных интересах. Работая в указанной должности в период с апреля 2015 года до момента задержания, директор систематически получал взятки от представителей коммерческих предприятий Минской области за решение вопросов о погашении образовавшейся перед ними задолженностей по договору поставки запчастей в адрес райагросервиса, а также дальнейшем сотрудничестве.

— Следствием собраны доказательства по 7 эпизодам преступной деятельности, в результате которых должностное лицо получило в качестве взяток порядка 5000 рублей. Также проведены выемки и осмотры документов. Наложен арест на имущество, в том числе денежные средства, земельный участок, — сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

В настоящее время обвиняемый уволен с должности директора. С учетом собранных доказательств ему предъявлено обвинение по ч.ч. 1, 2 ст. 430 (Получение взятки) УК Республики Беларусь. Мера пресечения в виде заключения под стражу, примененная в отношении мужчины с начала предварительного следствия, не изменялась.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

— При производстве по уголовному делу внесены представления в компетентные органы об устранении причин и условий, способствовавших совершению коррупционных преступлений, — отметили в СК.

 
 
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Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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