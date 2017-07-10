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Трагедия в Михейках: ребенок не был один, но родные не смогли остановить корову

11.07.2017 18:28 — Новости Общества | Tut.by  
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2-летний малыш из деревни Михейки Слуцкого района, который погиб во время выгона коровы на пастбище, был под присмотром родных. Но взрослые не смогли вовремя остановить животное. Об этом пишет местное издание «Кур'ер».

Как сообщалось ранее, 5 июля в деревне Михейки дети вели корову на пастбище и 2-летний малыш запутался в шлейке. По какой-то причине животное резко побежало и потащило за собой ребенка. От полученных травм он скончался.

Выяснилось, что в тот момент рядом с мальчиком были его мама и 11-летний брат. Вместе они вели на поле собственную корову. Следователи рассматривают случившееся как несчастный случай, идет проверка.

В милиции и в Бокшицком сельсовете подтвердили слова односельчан, что семья «недавно купила свой дом», держит большое подсобное хозяйство, в том числе две коровы. В семье еще двое детей. Мать находилась в отпуске по уходу за третьим ребенком, которому в конце августа должно было исполниться 3 года.

«Семья характеризуется как положительная», — пояснили в милиции.

Отец, коренной 36-летний житель Михеек. На Слуцком мясокомбинате, где он работает, о трагедии знают. Профсоюзный комитет уже выделил семье материальную помощь — 230 рублей. Однако, как пояснили на предприятии, еще более существенную материальную поддержку окажут сами работники мясокомбината.

Близкие и соседи семьи говорят, что первые дни после трагедии отец, мать и дети были просто «выключены из реальности». С ними не могли поговорить даже следователи — настолько сильным ударом стало для семьи случившееся.

 
 
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Первое время следователи не могли поговорить с родными - в таком шоке они были.

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