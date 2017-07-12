Ураган, прошедший в Минске и Минской области 13 июля 2016 года, стал самым разрушительным для белорусских лесов за всю историю нашей страны. Пострадали деревенские дома, парк отдыха, стихия не пощадила даже аэропорт, где в тот день ветер испортил 8 самолетов. TUT.BY посмотрел, как изменились места, пережившие ураган, год спустя.

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Больше всего от прошлогоднего урагана постадали леса — на видео TUT.BY можно увидеть, как выглядит лес под Минском после стихии и сейчас. Всего по Беларуси повредило 40 тысяч гектаров лесных насаждений. На 16 тысячах гектаров лес повалило так сильно, что деревья пришлось вырубить сплошняком.

Больше всего досталось Минской области. Прочувствовать всю силу урагана можно было в Драчковском лесничестве Смолевичского лесхоза.

— Там, где когда-то рос лес, за 20 минут бедствия осталось поле. На нем лежала хаотично изломанная, скрученная, поваленная древесина, — вспоминает начальник отдела промышленного производства Министерства лесного хозяйства Владимир Шут. — Сейчас в Драчковском лесничестве, по обе стороны дороги Смиловичи-Смолевичи, на месте прошлогодних буреломов, уже растет новый лес.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Чтобы справиться с последствиями урагана, в Минскую область пришлось направить со всей страны все мощные лесозаготовительные машины, харвестеры.

— До 1 декабря выполнили сплошные рубки, а потом стали наводить порядок там, где леса меньше пострадали. Даже те деревья, которые в ураган выстояли, рядом с пострадавшими делянками, ослаблены — требуют оздоровления. А вообще к 1 мая заготовили и реализовали порядка 5,3 миллионов ликвидной древесины. Надо учитывать, что буреломную древесину в несколько раз сложнее обрабатывать, чем обычные делянки.

По всей стране проводили субботники, с прошлой осени высадили 10,5 тысяч гектаров лесов.

Сейчас, рассказывает Владимир Шут, буреломы убирают на особенно труднодоступных участках — это 110 гектаров заболоченных участков Смолевичского, Червенского и Березинского лесхозов. Эту работу планируют завершить до 1 сентября.







Ураган пронесся и по Национальному аэропорту «Минск». Ветер носил рекламные щиты,

В стихии пострадали 8 самолетов , два из них столкнулись . Три поврежденных самолета принадлежали «Белавиа». Спустя полторы недели после урагана гендиректор компании Анатолий Гусаров рассказа о повреждениях. У двух самолетов они были небольшими, их устранили за несколько дней. Третий самолет, Boeing 737−300, столкнувшийся с грузовым самолетом компании «РубиСтар», решили списать.

— К такому решению пришли после консультаций с привлечением страховых компаний, — рассказывают спустя год после урагана в «Белавиа». — Рассматривали и возможность ремонта, но в этом случае посчитали, что выгоднее вывести самолет из эксплуатации и использовать его запчасти для своих целей.

Пришлось расстаться со своим самолетом владельцам легкомоторного Ekolot KR-030 Topaz. Небольшой самолет просто разорвало на части . Хозяева самолета были уверены: аэропорт нарушил правила ответственного хранения, не спрятал самолет в ангар и не закрепил на стоянке.

Последние новости от одного из владельцев, Ивана Кутеня, были в прошлом октябре.

К тому времени дело было передано в транспортную милицию, а остатки самолета для подробного расследования отправили в Польшу, на завод-изготовитель. Выясняла обстоятельства повреждений и специальная комиссия в Беларуси. К сожалению, на момент написания этого текста связаться с владельцем разрушенного Ekolot, чтобы узнать, как сегодня обстоят дела, не получилось.







В прошлом году 13 июля парк активного отдыха «0,67» отмечал день рождения — пять лет. Съехалось около 300 гостей. Вдруг небо почернело, ветер начал ломать деревья, как спички. Одному из инструкторов, чтобы спрятать группу детей, с которыми он работал, пришлось выбить закрытую на ключ дверь гостиницы.

От Минска до «0,67» километров пять, тут же база отдыха «Комарово». На входе — рекламная табличка: «Продаем лес».

— Переквалифицировались после урагана? — спрашиваем.

— Это к нам не относится, — улыбается Владимир Стельмах, руководитель парка активного отдыха «0,67». — Весь поваленный лес передали лесхозу. Часть поленьев, которые нам понадобились для новых укрытий, пришлось у них же и купить.

Вокруг зеленеют саженцы, кое-где, заметно, у деревьев сломаны кроны, но все равно сложно поверить, что год назад стихия не оставила от этого места почти ничего.

— Три минуты — и все повалило, — продолжает Владимир. — Игровые зоны, кафе, трасса для квадроциклов — все было в деревьях. Но уже к вечеру мы срочно купили бензопилы, наняли работников и стали все расчищать.

Идем по центральной дороге. Она разбита самосвалами. До мая строительная техника колесила через парк в ближайшие леса. Скоро дорогу начнут восстанавливать. А вот игровых площадок пока так и оставят пять, хотя раньше было восемь.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Сразу после урагана у нас вообще работало только три зоны. Прогнозировал, что сильно просядем в клиентах, но ошибся, — делится предположением Владимир. — Люди, наоборот, к нам потянулись. Добровольцы нашлись не только, чтобы отдыхать, но и помогать.

В соцсетях Владимир написал: в парке беда. Выручить откликнулось волонтеров двадцать. Вместо «спасибо» после уборки им организовывали лазертаг. Теперь при посещении парка у этих посетителей есть определенные бонусы.

— Тяжелее всего было убирать ветки и сучья, — рассказывает Владимир пока проходим мимо толстых пней. Еще в июне 2016-го все это были огромные деревья. — Вообще, чтобы расчистить территорию, нам понадобилось семь месяцев и немало денег. Спасибо Боровлянскому спецлесхозу, что помогли поскорее расчистить лесные завалы

— Немало — это сколько?

— Это все, что зарабатывали, — говорит собеседник. — А потом с «Комарово» высадили около 150 саженцев. Будем возрождать то, что повредила стихия.







Кулешовка — та самая деревня в Смолевичском районе, больше всех пострадавшая от ураган а. Тогда, после стихии, здесь целыми осталось всего пару домов. Сейчас тут тихо, и, кажется, многое уже восстановлено. Пожилые женщины на лавочках сидят.

Одна из них — Анна Семежон. Ураган сорвал в ее доме и бане крыши, разрушил в бане дымоход. Даже туалет и тот унес за канаву! Но самое страшное — от стихии пострадала сама пенсионерка.

— Сидела дома, вдруг так на улице зашумело, что окно вынесло, — вспоминает она тот день. — Открыла дверь, хотела посмотреть, что там творится, а меня ветром назад. Ногу и побила, до сих пор плохо хожу.

Зато Анна Ильинична с гордостью показывает новый фундамент рядом с домом.

— Зять вот сарайчик строит, а то даже лопаты некуда спрятать, — о страшном вспоминать не хочет, зачем грусть нагонять, и быстро переключается на позитив: — Одно от этого урагана хорошее: раньше у нас лес кругом был, за своим двором ничего не видно. А теперь деревня как на ладони, выйдешь за калитку — хоть на людей посмотришь. Так и жить веселей.

А на участке Татьяны и Сергея Зуевых идет большая стройка.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Как восстанавливаемся? Да так, как и строили, — сами и потихоньку, — говорит Сергей. — Выделили нам доски, стропила, шифер — пришлось заново часть дома возводить. Так же не оставишь.

Зуевы — минчане, до урагана дом в Кулешовке строили года четыре или пять, но заселиться в него до стихии так и не успели. Ветром сдуло крышу и развалило мансарду — пришлось сначала возводить. — Крыша была на той стороне дороги, — показывает Татьяна. — Позже куски своей черепицы даже возле озера находили — а это километра три отсюда. А сколько ее торчало в сетках-рабицах по деревне…

В общем, остатки дома собирали по всей округе. Сейчас, говорят, по Кулешовке сходу и не скажешь, что всего год назад их деревня напоминала кадры из фильма-катастрофы. Разве только, удивляет, что крыши почти во всех домах новые.

— Хотя на самом деле, кто до урагана в деревне был, сейчас бы ее не узнал, — продолжает хозяйка. — Раньше тут лес шумел — повсюду старые липы, а теперь, когда в Минске салют запускают, его у нас из окон можно смотреть.

— Считай, в чистом поле живем, — продолжает мысль супруги Сергей. — Крышу вот специально полувальмовую сделали, чтобы меньше ветровая нагрузка была.

- А еще что-нибудь на случай сильного ветра продумывали?

— Тут если продумывать, землянку нужно копать, — шутит Татьяна. — Если будет такой ветер, ничего не спасет.







Справа от Зуевых — дома мамы Татьяны, слева — брата. Из семьи от урагана больше всех пострадал именно брат.

— У него на первом этаже угол дома вырвало, так выделили пять миллионов (до деноминации, теперь 500 рублей — прим. TUT.BY) материальной помощи, — рассказывает Татьяна. — А нам? Нам ничего, у нас страховка была.

Как и Зуевы, их брат бесплатно получил часть стройматериалов.

— Нанимал людей, чтобы стены восстановили, а крышу, как и всем, рабочие приезжали накрывать, — продолжает Татьяна. — Вообще, мы как-то семьей собрались и за осень разрушенное привели в порядок.

— Думали уже, когда будете новоселье справлять?

— Куда там, — отвечают. — Деньги, которые собирали на внутренние работы, на стройку пошли, поэтому переезд откладывается. Да у нас уже и желания строиться такого, как в первый раз, нет. Делать что-то по второму кругу не особо интересно, — объясняет хозяйка.

— А страх к непогоде остался?

— Да, особенно когда передают сильный ветер и оранжевый уровень опасности, — говорит Сергей. — Теперь эту информацию до-другому воспринимаешь.