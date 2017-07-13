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Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов: За 23 года Лукашенко "забронзовел и стал крутым"

14.07.2017 12:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Когда Лукашенко говорит о себе «я — последий диктатор Европы», в этом есть доля правды. И за 23 года нахождения у власти он «забронзовел и стал крутым», считает главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он считает, что Лукашенко сделал много для того, чтобы его начали уважать, и сегодня вполне сравним по масштабу с Путиным, но с оговоркой на масштаб Беларуси и ее ВВП.


Кадр TUT.BY

TUT.BY записал эксклюзивное интервью с Алексеем Венедиктовым о журналистике, Путине, Трампе и Лукашенко, пределе возможностей Кремля и многополярном мире, который теперь вынужден считаться даже с Катаром. Публикуем аудиоподкаст беседы и в скором времени опубликуем полную видеоверсию. Также вы можете посмотреть отрывок интервью, запись которого транслировалась в прямом эфире на нашей странице в Facebook.

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Скачать аудио (111.3 МБ)

TUT.BY теперь ежедневно готовит подкасты, в которых рассказывает о самых важных новостях за день. Их можно найти в дайджесте новостей и в скором времени на всех удобных вам подкаст-платформах.

 
Теги: Новости
 
 
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Когда Лукашенко говорит о себе "я - последий диктатор Европы", в этом есть доля правды. И за 23 года нахождения у власти он "забронзовел и стал крутым", считает главный...

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