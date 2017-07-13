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Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов: За 23 года Лукашенко "забронзовел и стал крутым"
14.07.2017 12:36 — Новости Общества | Tut.by
Когда Лукашенко говорит о себе «я — последий диктатор Европы», в этом есть доля правды. И за 23 года нахождения у власти он «забронзовел и стал крутым», считает главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он считает, что Лукашенко сделал много для того, чтобы его начали уважать, и сегодня вполне сравним по масштабу с Путиным, но с оговоркой на масштаб Беларуси и ее ВВП.
TUT.BY записал эксклюзивное интервью с Алексеем Венедиктовым о журналистике, Путине, Трампе и Лукашенко, пределе возможностей Кремля и многополярном мире, который теперь вынужден считаться даже с Катаром. Публикуем аудиоподкаст беседы и в скором времени опубликуем полную видеоверсию. Также вы можете посмотреть отрывок интервью, запись которого транслировалась
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Когда Лукашенко говорит о себе "я - последий диктатор Европы", в этом есть доля правды. И за 23 года нахождения у власти он "забронзовел и стал крутым", считает главный...
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