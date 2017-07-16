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Тепло и немного дождя. Погода в Могилеве на неделю
17.07.2017 09:10 — Новости Общества | Tut.by
В Могилев вернулось лето — на неделе будет тепло, практически без осадков. Температура воздуха днем не будет опускаться ниже +20°С. По предварительным данным, в выходные также будет тепло, но есть вероятность, что пройдут небольшие дожди.
Сегодня, 17 июля, будет тепло — +21°С, — солнечно и практически безветренно.
Во вторник днем также будет +21°С, солнечно, но днем поднимется порывистый ветер.
В среду прогнозируют местами небольшие дожди, однако столбик термометра днем по-прежнему будет держаться около отметки +20°С.
Днем 20 июля обещают грозу и +22°С. В остальное время суток будет солнечно.
В пятницу столбик термометра опустится до +20°С, будет переменная облачность. А в ночь на субботу вероятна гроза.
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В четверг прогнозируют грозу.
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