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Тепло и немного дождя. Погода в Могилеве на неделю

17.07.2017 09:10 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилев вернулось лето — на неделе будет тепло, практически без осадков. Температура воздуха днем не будет опускаться ниже +20°С. По предварительным данным, в выходные также будет тепло, но есть вероятность, что пройдут небольшие дожди.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 17 июля, будет тепло — +21°С, — солнечно и практически безветренно.

Во вторник днем также будет +21°С, солнечно, но днем поднимется порывистый ветер.

В среду прогнозируют местами небольшие дожди, однако столбик термометра днем по-прежнему будет держаться около отметки +20°С.

Днем 20 июля обещают грозу и +22°С. В остальное время суток будет солнечно.

В пятницу столбик термометра опустится до +20°С, будет переменная облачность. А в ночь на субботу вероятна гроза.

Следи за прогнозом погоды в твоем городе на ПК, планшете или мобильном на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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