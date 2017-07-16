Тепло и немного дождя. Погода в Могилеве на неделю

В Могилев вернулось лето — на неделе будет тепло, практически без осадков. Температура воздуха днем не будет опускаться ниже +20°С. По предварительным данным, в выходные также будет тепло, но есть вероятность, что пройдут небольшие дожди.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 17 июля, будет тепло — +21°С, — солнечно и практически безветренно.

Во вторник днем также будет +21°С, солнечно, но днем поднимется порывистый ветер.

В среду прогнозируют местами небольшие дожди, однако столбик термометра днем по-прежнему будет держаться около отметки +20°С.

Днем 20 июля обещают грозу и +22°С. В остальное время суток будет солнечно.

В пятницу столбик термометра опустится до +20°С, будет переменная облачность. А в ночь на субботу вероятна гроза.

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