Литовцы сумели перестроить санатории Друскининкая, который находится почти на границе с Беларусью, и создать из маленького города престижный СПА-курорт. С нашей стороны границы есть местечки с похожими природными условиями. В агрогородке Поречье, например, добывают уникальную в Беларуси минеральную воду. Такую же, как в Друскининкае. В окрестностях работают два санатория, есть уникальные достопримечательности, несколько озер и леса, богатые грибами и ягодами. TUT.BY отправился в Поречье, чтобы посмотреть, как живет курортный поселок и сможет ли он когда-нибудь стать туристическими центром.





Поречье встречает тишиной, пустотой и памятником павшим солдатам около железнодорожного вокзала.

Из инфраструктуры — несколько продуктовых и промтоварных магазинов и единственный ресторан. Из достопримечательностей — костел, церковь, дома в историческом центре и два старинных кладбища. Недалеко от центра Поречья — санаторий с одноименным названием. С утра в длинных коридорах многолюдно — люди спешат на процедуры, в бассейн или на прием к врачам.

Санаторий «Поречье» был построен более 30 лет назад. Планировка зданий советская, конечно, но здесь постепенно переходят на новые стандарты. В номерах появляется более современная мебель, душевые кабины.





Директор Дмитрий Карпишевич проводит экскурсию. В санатории «Поречье» лечат заболевания обмена веществ, органов дыхания, костно-мышечной системы и соединительной ткани и эндокринной системы, в том числе сахарный диабет.

В санатории — три спальных корпуса и один лечебный, на всей территории здравницы есть вайфай. Можно взять напрокат велосипеды, по вечерам — развлекательные программы, а на территории — турники и детская площадка. В планах администрации — оборудовать отдельный спа-центр, куда можно будет приезжать на выходные, обновить техническую базу, опираясь на опыт подобных здравниц в Европе и в Беларуси.





Сейчас отдыхающим предлагают более 200 различных услуг. Главная изюминка — сапропелевая грязь озера Дикое и уникальная хлоридо-натриево-кальциевая вода. Предлагают лечебные ванны, подводные души, всевозможные виды массажей, несколько видов бань, есть свой бассейн. Но нас больше всего заинтересовала герудотерапия. Кажется, что лечение пиявками — это далекое прошло. Но нет, говорят специалисты, это очень эффективный способ лечения разных заболеваний — от инфаркта до геморроя.

Нам демонстрируют пиявок и говорят с любовью:

— Вот они, наши труженницы.

Питание в санатории пятиразовое. Есть специальное диетическое меню.

— А еще печем собственный хлеб и очень этим гордимся, — рассказывают тут.

Посетители советуют заглянуть в фитобар, где помимо кислородных коктейлей предлагают вкусный кофе, за которым даже приходят местные жители.

Кстати, так сложилось, что они услугами санатория практически не пользуются. Женщины, торгующие зеленью и ягодами около входа в лечебницу, говорят:

— У нас гарод — свой санаторы. Так там напрацуешся, што спіш, як пшаніцу прадаўшы і не трэба ніякага аздараўлення, ды яшчэ наш чысты воздух — лепшае лячэнне.





















Недалеко от санатория — озеро Белое — одно из излюбленных мест отдыха гродненцев. В жаркие дни на пляже многолюдно, а сейчас, пока погода не особо радует солнцем — только местные жители, которые собирают чабрец около самой воды.





Поречье стало первым белорусским населенным пунктом, куда 150 лет назад пришла железная дорога. Она стала частью магистрали Петербург-Варшава. В ту пору небольшая деревня была затеряна среди глухих лесов. И хоть проектированием строительства инновационных для того времени путей занимались специалисты Российской Империи, возведение железной дороги очень поспособствовало повстанческому движению под руководством Кастуся Калиновского. В 30 километрах от уездного Гродно вдруг начали строить большую станцию с каменным вокзалом и складами. Оказалось, инженеры-поляки мыслили масштабно — железная дорога должна была облегчить снабжение повстанцев оружием. При этом Поречье было связано грунтовой дорогой с Друскининкаем, который в то время был центром высшего польского общества в Западном крае. Железная дорога, как часть пути из Питера в Варшаву, просуществовала примерно до середины 90-х годов прошлого века, когда литовцы уже на своей территории разобрали рельсы. Потом, правда, пожалели. И вот уже несколько десятилетий существуют планы по возобновлению железнодорожного сообщения между двумя странами. С белорусской стороны для привлечения туристов в 2011 году из Гродно даже запустили ретро-поезд . На станцию он приехал только один раз. Хотя на торжественной встрече обещали, что уже через год он будет возить туристов из Гродно в Поречье. Все это тоже пока планы. Поэтому туристы добираются в поселок более привычными способами — каждые полчаса в Поречье из областного центра ходит маршрутка, несколько раз в день — дизель.

— Может, и кафе откроется какое. Хотя и наш ресторан очень хороший. А вот продуктовых магазинов даже замного, — говорит местная жительница.

В местном ресторане предлагают блюда белорусской кухни, и, например, пельмени собственного приготовления за 2,11−2,55 рубля, драники обойдутся в 1,2 рубля, мачанка — 3,22.





Город в миниатюре с аквапарком и магазинами

В 20 километрах от Поречья находится санаторий «Озерный», известный как санаторий Нацбанка, — место, наверное, более раскрученное, чем сам поселок. Здравница открылась в 2003 году.

На территории бывших пионерских лагерей — современный комплекс с теннисными кортами, несколькими банями, большим бассейном, аквапарком, который пользуется популярностью у гродненцев. Вот и сейчас группы детей из оздоровительных лагерей приехали сюда, чтобы поплавать. Дети радостно бегут к зданию аквапарка.

Оказавшись на территории лечебницы, чувствуешь себя, как на европейском курорте: подстриженные лужайки, магазины, бар, кафе, и даже мини-почтовое отделение.

Профиль санатория — болезни системы кровообращения; органов дыхания, костно-мышечной системы и соединительных тканей, а также мочеполовой системы.





В санаторий также можно приезжать только на процедуры или, например, купить тур выходного дня. Здесь тоже есть своя минеральная вода — хлоридно-натриевая, слаборадоновая, но используется только для наружного применения.

Когда мы посещали санаторий, здесь проходил традиционный день белорусской культуры: на улице свои изделия отдыхающим предлагали местные мастера, а в меню включены национальные блюда. Гости могли попробовать мачанку, драники и запеченную рыбу. Такие дни проводятся каждый четверг и пользуются популярностью.

— Особенно у приезжих из дальнего зарубежья, — говорят в санатории.















Номера в «Озерном» с самым разным уровнем цен в зависимости от условий проживания — есть люксы (даже двухуровневый), полулюксы и обычные номера. На всей территории санатория есть вайфай.

Что еще посмотреть на курорте?

Около Поречья есть необычная деревня Салатье, которую несколько лет назад облюбовали художники. Каждое лето здесь проводятся пленэры, результатами которых украшают улицы местечка. Особая фишка — все работы вот уже третий год подряд делают из промышленных катушек от кабеля.



Фото: Герман Сачук

Так здесь появилась Пизанская башня, которую соорудил председатель Союза дизайнеров Дмитрий Сурский, в этом году художники «построили» еще и Вавилонскую башню. Рядом с железнодорожными путями — несколько необычных картин, которые очень органично вписались в окружающий пейзаж. Объемную звезду работы дизайнера Александра Трусова можно увидеть на территории кафе в Поречье.

Правда, необычная деревня находится в пограничной зоне, о чем сразу же информируют сотрудники пограничной службы, которые часто дежурят на повороте в населенный пункт — совсем рядом граница с Литвой.

Можно заехать и на небольшое предприятие «Мядовы шлях», которое обосновалось на самой окраине Поречья. Здесь стараются развивать промышленный туризм — расскажут об истории добычи меда в наших краях, продемонстрируют старинные соты, которым более 70 лет, покажут производство, а потом пригласят на дегустацию меда и проведут небольшой мастер-класс по изготовлению свечей из натурального воска.





Директор предприятия Ольга Гаврилик говорит, что к ним часто приезжают группы туристов, но и для индивидуальных посетителей здесь могут провести экскурсию. На дверях даже повесили объявление с номерами телефонов для желающих посмотреть на производство. Говорят, сразу же по звонку все и организуют.

Поречье — зеленый регион с большим потенциалом

Гродненские власти считают, что у Поречья есть большие перспективы в туристической сфере, а у региона большой потенциал.

— Здесь красивая природа и прекрасный ландшафт — это практически такая же санаторная зона, сходная с Друскининкаем. Да, в самом Поречье сейчас существует один санаторий, но также на базе бывшего санатория «Свитанок» создана спортивно-оздоровительная база, где может отдохнуть каждый желающий, — рассказал TUT.BY начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. — Есть три агроусадьбы, но мы надеемся, что здесь будут появляться и другие объекты сельского туризма. Также мы работаем над идеей по пролонгации указа президента по безвизовому режиму. В первую редакцию указа данный регион не попал, но мы будем предлагать, чтобы весь Гродненский район попал в безвизовую зону.

Это должно, по мнению чиновников, поспособствовать привлечению в Поречье иностранных туристов и инвесторов.

Конечно, с Друскининкаем Поречье не сравнить. Литовский курорт начал развиваться как лечебница с минеральной водой еще с конца XVIII, когда король Польши великий князь литовский Станислав Август основал бальнеологический курорт. С тех пор здесь лечат нарушения обмена веществ, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания периферической нервной системы, болезни органов пищеварения и гинекологические проблемы. Литовский курорт, как и белорусский, находится между несколькими озерами. Местные СПА-центры предлагают различные программы оздоровления и классическое санаторное лечение. Самые известные здравницы — городская лечебница (Gydykla), Grand SPA Lietuva, SPA Vilnius и санаторий Egles. Развлечений здесь гораздо больше. В Друскининкае есть аквацентр, канатная дорога, сноуарена, парк экстремальных развлечений, несколько музеев. Питание в большинстве литовских санаториев трехразовое, но организовано по системе шведский стол. Цены пока ниже в белорусских санаториях, но если сравнивать с «Озерным», разница небольшая.

Номер Egles (Друскининкай)* Санаторий «Поречье"** Санаторий «Озерный"** Двухместный от 48 евро на человека В зависимости от типа номера от 47,40 до 56,80 белорусских рублей или 26−27 евро для граждан других стран 78−102 белорусских рублей или 41−53 евро для граждан других стран Одноместный от 54 евро на человека 64,0−74,0 белорусских рублей

или 27−35 евро для граждан других стран 95 -162 белорусских рублей (в зависимости от комфортности) или 53−86 евро для граждан других стран Двухместный «люкс» от 58 евро на человека 66,2 белорусских рублей или 32 евро для граждан других стран 123 белорусских рубля в сутки или 63 евро для граждан других стран

*цены по данным сайта sanatoriums.com

** цены указаны для летнего сезона.

Стоимость проживания в белорусских и литовских санаториях включает в себя и медицинские процедуры.