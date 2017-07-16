Пострадавших при разжигании костра детей из Барановичей перевели в ожоговое отделение

Пострадавшие от впрыска аэрозольного баллончика в костер дети из Барановичей переведены из реанимации в детское ожоговое отделение, сообщили в городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

«Состояние пациентов стабильное, средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь, требуется дальнейшее лечение. С ребятами работают комбустиологи (специалисты по лечению ожогов)», — отметил заведующий детским ожоговым отделением БСМП Игорь Зеленко.

Как сообщалось, несчастный случай произошел днем 8 июля. Следователи предварительно установили, что четверо школьников жгли костер в помещении недостроенного магазина. Когда пламя начало затухать, для поддержания огня они использовали найденный там аэрозольный баллончик. В результате трое ребят получили термические ожоги 1−2-3 степени.

Сначала детей транспортировали в Барановичскую городскую больницу, затем было принято решение переправить их на лечение в Минск. Один из мальчиков несколько дней находился на искусственной вентиляции легких.