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Пострадавших при разжигании костра детей из Барановичей перевели в ожоговое отделение
17.07.2017 13:29 — Новости Общества | Tut.by
Пострадавшие от впрыска аэрозольного баллончика в костер дети из Барановичей переведены из реанимации в детское ожоговое отделение, сообщили в городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска.
«Состояние пациентов стабильное, средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь, требуется дальнейшее лечение. С ребятами работают комбустиологи (специалисты по лечению ожогов)», — отметил заведующий детским ожоговым отделением БСМП Игорь Зеленко.
Как сообщалось,
Сначала детей транспортировали в Барановичскую городскую больницу, затем было принято решение переправить их на лечение в Минск. Один из мальчиков несколько дней находился на искусственной вентиляции легких.
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Состояние пациентов стабильное, средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь, требуется дальнейшее лечение.
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