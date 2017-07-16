ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как дети: белорусские артисты хвастаются своими отпрысками в соцсети

17.07.2017 14:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Многие белорусские артисты с удовольствием публикуют фото своих младшеньких в социальных сетях, еще раз доказывая, что дети для них — наивысшая гордость.

Например, Алексей Хлестов, который подсел на здоровый образ жизни и прописался в тренажерке, сообщает в Instagram, что к этому приобщает и своих детей. Недавно на страничке у певца появился снимок, на котором звездный папа с сыном совершают велопрогулку.

"Кардио с сынулей на великах!" — подписал фото Хлестов.

Кардио с сынулей на великах!!!

Публикация от khlestov (@khlestov) Июн 6 2017 в 4:32 PDT

Нина Король тоже за здоровый образ жизни. И, по всей видимости, ее сыновья Стефан и Герман ничего против этого не имеют. Певица выложила в Instagram видео, на котором младшенький Герма (так называет его мама), съел сырую свеклу, которую та приготовила для борща.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судя по фото, семью Нины Король не обошла "бонстикомания", а чета Хлестовых подсела на ЗОЖ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске будут сажать деревья у дорог с устойчивостью к реагентам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика