Как дети: белорусские артисты хвастаются своими отпрысками в соцсети

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Многие белорусские артисты с удовольствием публикуют фото своих младшеньких в социальных сетях, еще раз доказывая, что дети для них — наивысшая гордость.

Например, Алексей Хлестов, который подсел на здоровый образ жизни и прописался в тренажерке, сообщает в Instagram, что к этому приобщает и своих детей. Недавно на страничке у певца появился снимок, на котором звездный папа с сыном совершают велопрогулку.

"Кардио с сынулей на великах!" — подписал фото Хлестов.

Кардио с сынулей на великах!!! Публикация от khlestov (@khlestov) Июн 6 2017 в 4:32 PDT

Нина Король тоже за здоровый образ жизни. И, по всей видимости, ее сыновья Стефан и Герман ничего против этого не имеют. Певица выложила в Instagram видео, на котором младшенький Герма (так называет его мама), съел сырую свеклу, которую та приготовила для борща.