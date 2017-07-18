Сотрудника гомельского уголовного розыска судят за мошенничество и избиение задержанного

В областном центре рассматривается уголовное дело оперуполномоченного уголовного розыска Железнодорожного РОВД.





Мужчине вменяют в вину мошенничество и превышение служебных полномочий, связанное с применением насилия. Махинации он совершал с автомобилями. Превышение служебных полномочий выразилось в избиении задержанного, которому были нанесены легкие телесные повреждения.

Сейчас в суде Железнодорожного района Гомеля проходит допрос свидетелей.

В этом же суде 19 июля началось слушание уголовного дела бывшего начальника Ветковского РОВД , который избил 15-летнего подростка. Ему вменяют в вину хулиганство.