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Сотрудника гомельского уголовного розыска судят за мошенничество и избиение задержанного
19.07.2017 18:48 — Новости Общества | Tut.by
В областном центре рассматривается уголовное дело оперуполномоченного уголовного розыска Железнодорожного РОВД.
Мужчине вменяют в вину мошенничество и превышение служебных полномочий, связанное с применением насилия. Махинации он совершал с автомобилями. Превышение служебных полномочий выразилось в избиении задержанного, которому были нанесены легкие телесные повреждения.
Сейчас в суде Железнодорожного района Гомеля проходит допрос свидетелей.
В этом же суде 19 июля началось слушание уголовного дела бывшего
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Сейчас в суде Железнодорожного района Гомеля проходит допрос свидетелей.
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