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Сотрудника гомельского уголовного розыска судят за мошенничество и избиение задержанного

19.07.2017 18:48 — Новости Общества | Tut.by  
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В областном центре рассматривается уголовное дело оперуполномоченного уголовного розыска Железнодорожного РОВД.


Мужчине вменяют в вину мошенничество и превышение служебных полномочий, связанное с применением насилия. Махинации он совершал с автомобилями. Превышение служебных полномочий выразилось в избиении задержанного, которому были нанесены легкие телесные повреждения.

Сейчас в суде Железнодорожного района Гомеля проходит допрос свидетелей.

В этом же суде 19 июля началось слушание уголовного дела бывшего начальника Ветковского РОВД, который избил 15-летнего подростка. Ему вменяют в вину хулиганство.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сейчас в суде Железнодорожного района Гомеля проходит допрос свидетелей.

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