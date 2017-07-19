Новости TUT.BY теперь можно слушать. Ежедневные подкасты о самом важном в вашем мобильном

Белорусский портал TUT.BY рад сообщить, что теперь пользователи мобильных телефонов могут послушать новости. Каждый будний день вечером о главных событиях дня можно узнать из аудиовыпуска в подкастах iTunes и подкаст-приложениях для Android. Слушайте в удовольствие!

В подкастах можно будет услышать не только о самом важном за день, но и найти свежий выпуск программы « Экономика на пальцах », а также интервью с интересными собеседниками. Следите за обновлениями!

ТОП-10 новостей Беларуси за 20 июля. Подкаст TUT.BY

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Короткая инструкция о том, как установить приложение для прослушивания подкастов для Android:

перейдите по ссылке ;

; на открывшейся странице нажмите на кнопку SUBSCRIBE ON;





если у вас на телефоне установлено приложение для подкастов — выберите его из предложенного списка;

если после нажатия на кнопку подписки ничего не произошло — пролистайте страницу ниже и установите любое из предложенных приложений для прослушивания подкастов. Смотрите подробную видеоинструкцию:

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