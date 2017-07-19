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Новости TUT.BY теперь можно слушать. Ежедневные подкасты о самом важном в вашем мобильном
20.07.2017 18:55 — Новости Общества | Tut.by
Белорусский портал TUT.BY рад сообщить, что теперь пользователи мобильных телефонов могут послушать новости. Каждый будний день вечером о главных событиях дня можно узнать из аудиовыпуска в подкастах iTunes и подкаст-приложениях для Android. Слушайте в удовольствие!
В подкастах можно будет услышать не только о самом важном за день, но и найти свежий выпуск программы «
Короткая инструкция о том, как установить приложение для прослушивания подкастов для Android:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский портал TUT.BY рад сообщить, что теперь новости стали еще ближе к пользователям мобильных приложений. Каждый будний день вечером о главных событиях дня...
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