ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вынесли приговор бобруйчанину, который четыре месяца насиловал 8-летнюю падчерицу

20.07.2017 22:32 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Бобруйске вынесли приговор мужчине, который на протяжении 4 месяцев насиловал 8-летнюю падчерицу. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы, однако и сторона защиты, и сторона обвинения подали апелляции, поэтому приговор в законную силу не вступил, пишет «Вечерний Бобруйск».

Следствие установило, что бобруйчанин неоднократно насиловал 8-летнюю падчерицу и совершал с ней иные действия сексуального характера. Это продолжалось с ноября 2016-го по февраль 2017 года. Всего установлено 11 преступных эпизодов, рассказал следователь по особо важным делам Бобруйского межрайонного отдела СК Валерий Миненков.

Семья состояла из 5 человек: мужа, жены, двоих их совместных детей и дочери женщины от первого брака. Отчим зимой 2016−2017 годов не работал, а мать трудилась посменно и часто отсутствовала дома. Именно в это время мужчина и насиловал девочку.

В феврале, когда отчим в очередной раз изнасиловал ребенка, та не выдержала и рассказала обо всем матери по телефону. Женщина не могла поверить в случившееся, но поделилась с подругой. А та сообщила об этом в милицию. Семья числилась как находящаяся в социально опасном положении.

В мае расследование уголовного дела было завершено и передано в суд. Приговор в отношении обвиняемого вынесли 7 июля. Его признали виновным в неоднократном изнасиловании малолетней и приговорили к 12 годам лишения свободы. Приговор может быть обжалован.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мать девочки не могла поверить в случившееся, и в милицию обращаться не стала.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Ипэшник предлагал взятку пограничникам, пытаясь организовать каналы для контрабанды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика