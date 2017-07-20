Вынесли приговор бобруйчанину, который четыре месяца насиловал 8-летнюю падчерицу

В Бобруйске вынесли приговор мужчине, который на протяжении 4 месяцев насиловал 8-летнюю падчерицу. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы, однако и сторона защиты, и сторона обвинения подали апелляции, поэтому приговор в законную силу не вступил, пишет « Вечерний Бобруйск ».

Следствие установило, что бобруйчанин неоднократно насиловал 8-летнюю падчерицу и совершал с ней иные действия сексуального характера. Это продолжалось с ноября 2016-го по февраль 2017 года. Всего установлено 11 преступных эпизодов, рассказал следователь по особо важным делам Бобруйского межрайонного отдела СК Валерий Миненков.

Семья состояла из 5 человек: мужа, жены, двоих их совместных детей и дочери женщины от первого брака. Отчим зимой 2016−2017 годов не работал, а мать трудилась посменно и часто отсутствовала дома. Именно в это время мужчина и насиловал девочку.

В феврале, когда отчим в очередной раз изнасиловал ребенка, та не выдержала и рассказала обо всем матери по телефону. Женщина не могла поверить в случившееся, но поделилась с подругой. А та сообщила об этом в милицию. Семья числилась как находящаяся в социально опасном положении.

В мае расследование уголовного дела было завершено и передано в суд. Приговор в отношении обвиняемого вынесли 7 июля. Его признали виновным в неоднократном изнасиловании малолетней и приговорили к 12 годам лишения свободы. Приговор может быть обжалован.