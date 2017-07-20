МИНСК, 21 июл — Sputnik. Коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда приговорила двух "черных" риелторов к смертной казни.

Данное решение сегодня было оглашено судом, который признал Игоря Гершанкова и Семена бережного виновными в убийстве шести человек.

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на Следственный комитет Беларуси, преступная группа "черных риелторов" из Могилева была задержаны весной 2015 года. Было установлено, что двое мужчин и женщина, действуя в составе организованной группы, выбирали жертв из числа неработающих, одиноких, злоупотребляющих спиртными напитками, имеющих задолженности по оплате коммунальных и других услуг за пользование жильем.

Обвинение фигурантам было предъявлено по ряду статей Уголовного кодекса — убийство при отягчающих обстоятельствах, приготовление к убийству, похищение человека, приготовление к похищению человека, разбой, вымогательство, мошенничество, незаконный оборот психотропных веществ, уничтожение документов. Судебный процесс по данному делу шел более полугода.

Это второй смертный приговор в Беларуси с начала 2017 года. В начале года убийца наровлянских пенсионеров был приговорен к смертной казни. В 2016 году в Беларуси были исполнены четыре смертных приговора.