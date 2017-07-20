В Беларуси вынесено сразу два смертных приговора

Могилевский областной суд приговорил к смертной казни двух из четырех фигурантов дела «черных риелторов».

По информации БелаПАН , смертный приговор был вынесен Игорю Гершанкову и Семену Бережному 21 июля. Еще два фигуранта дела - Татьяна Гершанкова и Борис Колесников приговорены к 24 годам в условиях общего режима с конфискацией имущества и 22 годам и одному месяцу в колонии строгого режима с конфискацией имущества соответсвенно.

Группе «черных риэлторов», которые убивали людей ради завладения их недвижимым имуществом, был вынесен целый ряд обвинений: совершение убийств и приготовления к совершению убийств, похищение человека и приготовление к похищению, мошенничество, разбой, вымогательство, хищение или уничтожение документов, незаконный оборот наркотиков или психотропов, а также разбой, пособничество при совершении убийства и похищения человека.

По данным следствия, злоумышленники действовали в 2009—2015 годах. Преступники убеждали собственников квартир продать имущество, после чего расправлялись с ними. Во время расследования на кладбищах в Могилевской области было найдено шесть могил и еще три пустых ямы, заранее приготовленные для будущих жертв. В ходе судебного заседания сообщалось о том, что некоторых людей преступники закапывали живьем: человек в это время спал под воздействием водки и клофелина. оба приговоренных к высшей мере наказания ранее просили суд не выносить им расстрельного приговора.