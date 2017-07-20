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В Беларуси вынесено сразу два смертных приговора

21.07.2017 14:50 — Новости Общества | БДГ  
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Могилевский областной суд приговорил к смертной казни двух из четырех фигурантов дела «черных риелторов».

По информации БелаПАН, смертный приговор был вынесен Игорю Гершанкову и Семену Бережному 21 июля. Еще два фигуранта дела - Татьяна Гершанкова и Борис Колесников приговорены к 24 годам в условиях общего режима с конфискацией имущества и 22 годам и одному месяцу в колонии строгого режима с конфискацией имущества соответсвенно.

Группе «черных риэлторов», которые  убивали людей ради завладения их недвижимым имуществом, был вынесен целый ряд обвинений:  совершение убийств и приготовления к совершению убийств, похищение человека и приготовление к похищению, мошенничество, разбой, вымогательство, хищение или уничтожение документов, незаконный оборот наркотиков или психотропов, а также разбой, пособничество при совершении убийства и похищения человека. 

По данным следствия, злоумышленники действовали в 2009—2015 годах. Преступники убеждали собственников квартир продать имущество, после чего расправлялись с ними. Во время расследования на кладбищах в Могилевской области было найдено шесть могил и еще три пустых ямы, заранее приготовленные для будущих жертв. В ходе судебного заседания сообщалось о том, что некоторых людей преступники закапывали живьем: человек в это время спал под воздействием водки и клофелина. оба приговоренных к высшей мере наказания ранее просили суд не выносить им расстрельного приговора.

Напомним, что в мае в Беларуси был приведен в исполнение один из вынесенных ранее смертных приговоров в отношении жителя Гомеля Сергея Острикова. Он стал первым казненным в этом году. Ранее, 17 марта, судебнная колллегия по уголовным делам Гомельского областного суда вынесла приговор в отношении мужчины, который убил в Наровле двоих пенсионеров - брата и сестру. Предыдущий смертный приговор был вынесен в Беларуси в 28 декабря 2016 года. Гомельский областной суд приговорил к высшей мере наказания 39-летнего жителя Мозыря Кирилла Козачека, который был признан виновным в убийстве своих детей - 9-летней Киры и 17-летнего Влада.

23 марта в Минске состоялось заседание рабочей группы по проблеме применения смертной казни. Ранее белорусские власти вернулись к дискуссии с Советом Европы по введению моратория на смертную казнь, спецдокладчик ПАСЕ предложил ввести его на год, но ответа не получил. В конце января 2017 года Политический комитет ПАСЕ обсудил ситуацию в Беларуси.

 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Могилевский областной суд приговорил к смертной казни двух из четырех фигурантов дела «черных риелторов».

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